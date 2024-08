Ter Stegen: "Flick quiere que podamos jugar tres o cuatro partidos sin descanso"

Marc-André Ter Stegen tomó la palabra en Annapolis (Maryland, Estados Unidos) antes del que será su primer partido de pretemporada. En la previa del Clásico, el teutón habló de las ideas de Hansi Flick, de Lamine Yamal y de su motivación de cara a la temporada entrante, entre otras cuestiones.

"Tengo mucha ilusión en esta nueva temporada en la que habrá muchos partidos complicados. Intentaremos entrar en buena dinámica desde el inicio. La gente está muy enchufada y además volveremos al Camp Nou", arrancó antes de imaginar un Clásico "tenso como siempre". "Llegamos con muy buenas sensaciones", dijo.

Marc está convencido de que el Barça podrá volver a competir por todo. "Jugar para el Barça y defender este escudo siempre merece lo mejor de todo. El año pasado no pudo ser. El Real Madrid hizo una gran temporada pero al final nosotros hicimos solo tres puntos menos que la temporada anterior. Siempre queremos estar al cien por cien y pienso que tenemos un buen equipo para competir por cualquier título", aseguró.

"Todos tenemos que mejorar a nivel físico"

Respecto al libro de estilo de Flick, Ter Stegen se explayó. "Flick quier apretar arriba, igual que Xavi lo hizo, pero tiene una forma de seguir siempre la carrera, que todo el mundo esté atento. Quiere que la gente esté a un nivel físico que permita jugar tres o cuatro partidos sin descanso. Tenemos que mejorar todos en este aspecto. Es un tema súper importante hoy en día y es uno de los cambios que más se verá. Estamos entrenando muy fuertes para estar superiores a cualquier oponente y competir en cualquier momento del partido", argumentó.

El meta también desveló que es Heiko Westermann quien más se encarga del trabajo defensivo del equipo. "Heiko Westermann está más enfocado a nivel defensivo y tiene algunas formas de defender con su filosofía. Estamos intentando adaptarnos a la idea que tiene el cuerpo técnico", apuntó.

"Como amigo me sabe mal la situación de Sergi Roberto"

El ex del Gladbach analizó también la situación de Lamine Yamal y Sergi Roberto. "Es muy joven y ya ha conseguido un título muy importante. Espero que mantenga el hambre, que lleve su juego a otro nivel y que mantenga los pies en el suelo porque acaba de empezar su carrera", reflexionó no sin un tono de prudencia. Del centrocampista de Reus, Marc le deseó suerte. "Como amigo me sabe mal la situación en la que se encuentra, sin equipo. Espero que las cosas le vayan bien", comentó.

Al arquero le preguntaron si volver al Camp Nou a lo largo de este nuevo curso es una motivación extra, ocasión que Ter Stegen aprovechó para lanzar un discurso más cortoplacista. "Necesitamos hacer buenos partido antes de mudarnos y llevar esta ilusión al Camp Nou, pero la afición sabe que les necesitamos también en Montjuïc", alertó.

Por último, Marc no ocultó su frustración por el papel secundario que sigue teniendo en la selección alemana. "Me imaginaba muchísimo más a nivel personal. El seleccionador se decantó por Neuer y es una decisión que acepto y respeto", dijo sobre su rol en la reciente Eurocopa.