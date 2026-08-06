Ter Stegen explica su salida del Barça

Marc-André ter Stegen ya mira al futuro desde Ámsterdam. Después de cerrar su cesión al Ajax, el guardameta alemán ha concedido su primera entrevista como nuevo jugador del conjunto neerlandés a 'Ajax Life', donde repasó cómo se fraguó su salida del FC Barcelona, el papel que desempeñó Frenkie de Jong en su elección y sus sensaciones tras dejar atrás un verano marcado por las negociaciones.

El portero de 34 años inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar la continuidad bajo los palos y volver a sentirse protagonista. Lo hace después de que Barça y Ajax alcanzaran un acuerdo para su cesión tras varias semanas de conversaciones.

"Las negociaciones llevan tiempo"

Ter Stegen reconoció que la operación no fue sencilla y que todas las partes necesitaron tiempo para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, quiso agradecer tanto al Barça como al Ajax la predisposición mostrada para que la cesión llegara a buen puerto.

Primer entreno de Ter Stegen con el Ajax / AJAX.NL

"Las negociaciones llevan tiempo, porque todo el mundo tiene sus intereses. Los clubes tenían que llegar a un acuerdo entre sí y yo también. A veces algo así tarda un poco más, pero al final lo más importante es que saliera bien. Estoy agradecido por los esfuerzos tanto del FC Barcelona como del Ajax", declaró.

El internacional alemán dejó claro que nunca perdió la calma durante el proceso y valoró el trabajo realizado por ambos clubes para encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.

La conversación con Frenkie de Jong

Uno de los nombres propios de la entrevista fue el de Frenkie de Jong. Ter Stegen explicó que habló con el centrocampista antes de aceptar la propuesta del Ajax y que sus palabras terminaron de reforzar una decisión que ya veía con buenos ojos.

El neerlandés, formado en el Ajax y muy ligado al club, le trasladó todo lo que representa la entidad y la ilusión que le hacía verle defender esa camiseta.

Frenkie de Jong desea suerte a Ter Stegen a través de las redes sociales del Ajax / AJAX.NL

"También hablé con Frenkie de Jong. Estaba muy entusiasmado con el club y sigue todos sus partidos. Ha sufrido en los últimos años por los malos resultados. Ahora tengo eso, en parte, bajo mi control", comentó entre risas.

Además de De Jong, Ter Stegen también destacó el papel de Jordi Cruyff, una de las personas que más insistió para convencerle de unirse al nuevo proyecto del conjunto de Ámsterdam.

Listo para competir

El guardameta también quiso enviar un mensaje de tranquilidad sobre su estado físico. Tras superar los problemas en los isquiotibiales que marcaron el final de la pasada temporada, asegura sentirse completamente recuperado.

"Estoy bien físicamente. Empecé a entrenar el 2 de julio para completar la recuperación de mi lesión en los isquiotibiales y estar disponible lo antes posible. Hace poco disputé un amistoso con el FC Barcelona y tengo la sensación de que he vuelto", afirmó.

Con estas palabras, Ter Stegen afronta con optimismo un nuevo reto en el Ajax, donde espera recuperar el protagonismo perdido en los últimos meses y volver a exhibir el nivel que durante años le convirtió en uno de los mejores porteros del fútbol europeo.