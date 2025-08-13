Ter Stegen empieza su recuperación y ya entrena en la Ciutat Esportiva

Días clave para las inscripciones. El Barça trabaja a contrarreloj estos días para tener inscrito a Joan Garcia en la primera jornada liguera ante el Mallorca y eso dependerá del fallo del tribunal médico. Mientras tanto, Marc-André ter Stegen ha visitado esta mañana la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Se trata de la primera visita tras el breve encuentro que tuvo con los doctores hace unos días.

El guardameta alemán ha llegado a las instalaciones a las 9:55 horas, cuando la sesión de entrenamiento del primer equipo ya estaba en marcha. Así pues, no ha coincidido con sus compañeros pero si ha hecho entrenamiento específico empezando con su recuperación. Dos horas más tarde, a las 12 del mediodía y ya con su sesión particular finalizada, el jugador ha abandonado las instalaciones.

La relación entre el club y el portero es ahora mejor y más distendida tras el mensaje conciliador que Ter Stegen pronunció en el acto del Trofeo Joan Gamper. Sus palabras sirvieron para rebajar tensiones y tratar de empezar de cero una situación que fue insostenible durante semanas para ambas partes. El público del Johan Cruyff escuchó su discurso e hizo las paces con el jugador. Justamente hoy es un día clave para su futuro ya que el Barça espera la resolución del tribunal médico que analiza el informe de su operación. De ahí dependerá en gran parte la planificación deportiva y económica del club para los próximos meses.

El Barça podría utilizar hasta el 80% del salario anual del portero para reforzarse, tal y como ya ocurrió la pasada temporada tras otra operación. En cambio, si el diagnóstico fuera menor, solo se dispondría de alrededor del 40% de su ficha como margen en el ‘fair play’ financiero. El fallo del tribunal médico podría llegar en las próximas horas, y su contenido marcará no solo el calendario de regreso de Ter Stegen, sino también las opciones del Barcelona en el mercado. Mientras tanto, el alemán sigue centrado en su recuperación, con la mente puesta en volver a defender la portería culé lo antes posible.

En breves, Deco debería volver de un viaje a Brasil por motivos personales y sentarse a hablar con Flick para analizar si es viable llevar a cabo una incorporación en defensa. Pese a que el técnico germano dijo que no creía que se fuera a hacer, no cerró la puerta por completo alegando que antes debía analizarlo en profundidad con el director deportivo.