Ter Stegen elige su mejor parada y avisa: "Queremos ganarlo todo"

En una entrevista para 'TV3', el guardameta germano asegura que varios jugadores quieren quitarse la espina de un Mundial que no les ha dejado buen sabor "Cuando el equipo se encuentra en situaciones difíciles me gusta estar ahí para ayudar"

Marc-André Stegen está pasando por un excelente momento de forma. Más allá de esa Copa del Mundo en Qatar en la que ha sido invisible para el seleccionador germano, el arquero del Barça es feliz. Así lo asevera en una entrevista concedida a 'TV3' en la que repasa el actual curso y hace el balance típico navideño y pide sus deseos para un 2023 que, espera, sea el de volver a la senda de los títulos para su club.

"Tenemos muchas ganas de volver a los partidos de Liga. Y para todos los mundialistas que nos ha quedado la sensación de poder haber hecho algo más, pues ahora tenemos una buena oportunidad para seguir adelante y ganar un derbi que es clave para nosotros para entrar en una buena dinámica", afirma el ex del Gladbach.

"Me encuentro super bien y muy equilibrado a nivel personal. Me siento bien, soy feliz. Cuando el equipo se encuentra en situaciones difíciles me gusta estar para ayudar", detalla un Ter Stegen que en Liga ha encajado, ojo al dato, cinco goles en 14 encuentros.

TÍTULOS

"Salimos en cada partido para ganar y, obviamente, vamos a hacerlo todo para ganar todos los títulos posibles", comenta. Respecto a su mejor parada y el balance de 2022, Marc dice que "ha sido un año espectacular para mí a nivel personal y empezó con esta parada ante el Mallorca (Jaume Costa) y por eso me quedo con ella. Me marcó todo el año y mi objetivo en lo que respecta al estado de forma personal".