¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!

Los dorsales oficiales del Barça en LaLiga comienzan a tener movimientos importantes. La última actualización oficial del equipo blaugrana en cuanto a dorsales deja a Ter Stegen sin número, al igual que otros jugadores que ya han salido de la entidad como Ansu Fati e Íñigo Martínez, cuya marcha al Al Nasr de Arabia Saudí es ya cuestión de horas. El dorsal '5' de Íñigo Martínez se lo queda Cubarsí para esta nueva temporada.

El movimiento más sorprendente es Ter Stegen, que aparece en el listado de LaLiga sin dorsal. El portero alemán está en plena guerra con el club blaugrana porque se ha negado a autorizar con su firma el envío del informe médico de su operación, pero habrá que ver si su desinscripción momentánea tiene que ver con esta lesión de larga duración o con algún otro movimiento que haya realizado el Barça. Tampoco tienen dorsal, los futbolistas que se han marchado del Barça.

A parte del portero, en la web de LaLiga está Cubarsí con el dorsal 5 y parece ya Lamine Yamal con el dorsal número 10 tras su flamante renovación con el Barça hasta el 2031. El nuevo contrato de Lamine Yamal debe estar ya inscrito en la patronal futbolística porque se ha validado el cambio de número esta temporada.

Quien siguen sin aparecer son los fichajes. Ni Joan García, ni Rashford tienen dorsal. Ni tampoco Szczesny, que debe volver a ser inscrito una vez ha terminado contrato y se le ha renovado de nuevo a partir del 30 de junio. En este listado tampoco aparecen como jugadores del primer equipo, Gerard Martín y Marc Bernal, futbolistas a los que se les ha prometido dorsal en sus renovaciones como futbolistas blaugrana.

El sueco Bardghji tampoco aparece con dorsal, aunque en este caso el club ya contempla que tenga ficha del Barça Atlètic a la espera de ver si hay límite salarial suficiente para inscribirle en el primer equipo.

El Barça está trabajando intensamente para volver a la regla del 1:1 y poder inscribir a todos los jugadores que faltan antes del inicio de Liga el próximo domingo 16 de agosto ante el Mallorca. La salida de Íñigo Martínez ayudará porque libera una importante masa salarial. La situación del Barça, en estos momentos, es complicada ya que solo cuenta con 17 futbolistas inscritos en la web de LaLiga, por los que serían los únicos aptos para iniciar oficialmente el campeonato. Y queda poco más de una semana para resolverlo todo.