Ter Stegen dispara los rumores con su destino por vacaciones

Marc-André Ter Stegen ha iniciado sus vacaciones con su futuro en el aire. El guardameta del Barça, que se reincorporará a los entrenos del club catalán el próximo 13 de julio tras su infructuosa cesión en el Girona, está desconectando unos días en San Sebastián, un destino vacacional que ha abierto las sospechas, pues la Real Sociedad está buscando un portero para sustituir a Álex Remiro.

El actual cancerbero del conjunto donostiarra termina contrato en 2027 y ha pedido salir en este mercado veraniego. Remiro, al que se le vinculaba con el Barça para ser el segundo de Joan Garcia, no ha tenido su mejor temporada, e incluso ha perdido el puesto en la Selección para este Mundial. Para sustituir su más que posible marcha, Pellegrino Matarazzo ha pedido a la directiva incorporar un guardameta, a poder ser alemán, pues es un mercado que conoce tras pasar la mayor parte de su carrera en clubes de la Bundesliga.

Ter Stegen, en sus redes sociales / Instagram

Ter Stegen, que tiene contrato con el Barça hasta 2028, no cuenta para Hansi Flick. En el pasado mercado invernal, hizo las maletas rumbo a Girona, donde apuntaba a ser importante. Nada más aterrizar, el portero fue titular ante Getafe y Real Oviedo. Sin embargo, en el duelo contra los carbayones se lesionó en el isquiotibial izquierdo, un contratiempo que le hizo perderse todo el curso, incluido el Mundial.

El portero del Barça partía como el favorito para ocupar la portería germana en la cita mundialista, como reconoció el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann: "Seremos pacientes hasta el final". No obstante, su lesión, más el regreso de Manuel Neuer, le cerraron definitivamente la puerta.

El Girona, por su parte, tenía la intención de prolongar su vínculo con él, pero el descenso a LaLiga Hypermotion imposibilitó su continuidad en Montilivi, ya que no pueden asumir su ficha en la segunda categoría del fútbol español. Aun así, Míchel guarda un buen recuerdo de Ter Stegen y ha pedido su incorporación para el Ajax.