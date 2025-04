Ter Stegen desvela su fuga frustrada al Manchester City

Marc-André Ter Stegen está en la recta final de su recuperación. El portero alemán sufrió en setiembre una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha y, seis meses después, ha vuelto a entrenar con el grupo, con la alta probabilidad de estar disponible para el Barça en este tramo final de temporada.

En este proceso de recuperación, Ter Stegen atendió al podcast Phrasenmäher, correspondiente al medio alemán Bild para tocar muchos temas de su etapa en el Barça, con especial foco a este año en el cual ha llegado su compatriota Hansi Flick al banquillo.

Cómo dirige Flick

La forma en que Hansi dirige y lo mucho que aprecia a su personal es algo que se aprecia mucho y que recibe de vuelta de la gente. Se le da muy bien empatizar con la gente y sentir lo que les conmueve. A menudo encuentra las palabras adecuadas, a veces dice muy claramente lo que le molesta, pero siempre encuentra un buen equilibrio -también con los jugadores jóvenes- y consigue que todo el mundo esté de acuerdo.

Hansi Flick hizo probaturas en el entrenamiento previo al partido ante el Borussia Dortmund / Valentí Enrich

Su trasplante de pelo

En algún momento -como probablemente les ocurre a muchos hombres en su vida- perdí unos cuantos pelos y ya no estaba del todo contento. Entonces me dije: "Vale, me gustaría volver a tener una línea de pelo ligeramente diferente, y así lo hice. Estoy muy satisfecho con el resultado.

El papel de Pedri

Se puede ver en este momento que es sencillamente muy armonioso. Para mí ya es un fenómeno que no me extrañaría que se ocupara de llevar el brazalete de capitán. Marcará este club durante mucho tiempo

Estuvo cerca de fichar por el Manchester City en 2016

De hecho, llegamos a considerar cambiar de club. Era un momento en el que no estaba contento con la situación en el Barça, porque aunque habíamos ganado muchos títulos, yo no había jugado en la liga (Claudio Bravo sí). 25 o 28 partidos por temporada en las competiciones de Copa ya no me bastaban. Quería ser el número uno indiscutible. Incluso tuvimos una reunión en Barcelona. Pep voló aquí y luego quedamos en casa de un amigo. Me explicó sus ideas y me dijo que ficharía por el Manchester City este verano y que le encantaría tenerme. Pep se esforzó mucho. Luego lo pensé y me dije que esta podría ser la solución a mi problema, y que el plan que tienen en el City me parecía muy interesante. Viendo los últimos años, ha funcionado a la perfección.

En un momento dado, fui a ver a Luis Enrique y le dije que quería mi liberación. Y me respondió: "¡No te voy a liberar!" También dijo que le diría al club que no debían dejarme ir bajo ninguna circunstancia. Le respondí que, por un lado, lo agradecía mucho, pero por otro, quería ser el número uno. Cuando dijo que deberíamos ver cómo iba la pretemporada, casi pierdo los estribos, pero logré controlarme. Simplemente dije: "Mira, ese es mi deseo ahora, y voy a ir a la directiva para hacérselo saber"

Ter Stegen durante el entrenamiento previo a la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Borussia Dortmund / Valentí Enrich

La directiva también dijo que no me liberarían bajo ninguna circunstancia, y luego, creo que tres semanas después, Pep fichó a mi compañero Claudio Bravo al Manchester City. Al principio fue extraño, pero al final estoy muy contento porque realmente no quería irme y me convertí en el número uno.

¿Cuál fue el mejor momento de Messi para ti?

¿Los buenos o los malos momentos? [ríe] Los tuvimos todos. Leo es un personaje especial a este nivel porque se motiva con muchas cosas que no vemos, creo. Hemos tenido momentos en los que las cosas no funcionaron entre nosotros porque él estaba molesto conmigo y yo estaba molesto con él.

¿Cómo se manifestó esto?

Creo que Leo es probablemente el único jugador que, si quiere dispararte en la cara, puede hacerlo. Los demás probablemente dispararían a cualquier lado, pero él tiene la capacidad de dar en el blanco.

¿Y experimentó esto mismo?

Varias veces (sonríe). Pero para nada enfadado, en el sentido de que no se prolongó ni nada por el estilo. Leo es simplemente un personaje impresionante en el campo, y juega con una ligereza que nunca se volverá a ver, estoy 100% seguro de ello. Tiene la habilidad; si quiere hacerte quedar mal, lo hace con tanta facilidad, y con un pase o un disparo que después dirás: "¡Eso es imposible!". Y lo he vivido muchas veces. Y por eso también me alegro de haberlo tenido siempre conmigo en los partidos y no en el otro bando.

Entonces, al final del día, ¿los dos hicieron las paces?

Nunca discutimos, como para decir que no nos llevábamos nada bien. Pero tuvimos nuestros momentos, y eso está bien. Estuvimos juntos en el vestuario mucho tiempo, y sin duda fue interesante tenerlo en el equipo y ver cómo lidera. Sea o no mi estilo, fue interesante verlo. Leo no es un bocazas; trabaja mucho con presencia y necesita decir relativamente poco, la verdad. Y cuando dice algo, todos escuchan. Y eso es lo que realmente quieres conseguir como capitán: que te escuchen y te sigan.

Ter Stegen en un entrenamiento del Barça / Twitter Ter Stegen

Con qué delantero armonizó mejor sobre el terreno de juego

Siempre que buscaba a alguien para la defensa, Leo Messi era el que encontraba la mejor solución. Con Luis Suárez también fue fácil al principio, ya que nos entendíamos a la perfección. Y ahora pasa lo mismo con Lewy (Lewandowski). Al principio tuvimos que acostumbrarnos, ya que Manuel Neuer juega un poco diferente a mí, pero eso funcionó rápido. O tienes el ritmo o no lo tienes, y Lewy, sin duda, lo tiene.