Ter Stegen se despide del Barça con un emotivo mensaje

Marc-André ter Stegen ha oficializado su adiós temporal al FC Barcelona con un emotivo mensaje en catalán en sus redes sociales. El guardameta alemán, que jugará cedido en el Girona hasta el próximo mes de junio, se despidió este martes del vestuario azulgrana tras cerrar una etapa de casi doce años en el club.

“Hoy es mi último día de esta temporada con mis compañeros de equipo y el cuerpo técnico del FC Barcelona, y sinceramente tengo sentimientos encontrados”, arranca el mensaje del capitán, que deja entrever la carga emocional de una decisión tomada por motivos deportivos.

Ter Stegen repasó su larga trayectoria en el Barça, club al que llegó en 2014 y en el que se ha convertido en una de las figuras más representativas de la última década. “Durante casi 12 años, este club, y especialmente este vestuario, ha sido mi casa. Un lugar donde he crecido como jugador y como persona, y donde he vivido momentos inolvidables”, escribió.

El portero quiso mostrar su agradecimiento al club, a la afición y a su entorno más cercano, subrayando el vínculo construido con Barcelona y con Catalunya. “Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo este club, esta ciudad y este país. Llevo dentro un sentimiento que nunca desaparecerá. Vuestro apoyo durante todos estos años ha sido increíble, gracias de todo corazón”.

Su rol como capitán

Uno de los pasajes más destacados del mensaje llega cuando se refiere a su rol como capitán del primer equipo: “He tenido el inmenso honor de llevar el brazalete de capitán, algo que llevaré conmigo para siempre”. También dedicó unas palabras especiales a sus compañeros: “Gracias por tantos años compartidos, por el día a día juntos, las risas, las batallas y el respeto. Os llevo conmigo”.

En la recta final, Ter Stegen miró ya hacia el futuro inmediato, confirmando su continuidad en Catalunya y su nuevo reto en Montilivi. “Ahora mi camino continúa en Catalunya y tengo muchas ganas de lo que vendrá”, señaló, antes de desear suerte al Barça en lo que resta de temporada: “Os deseo todo lo mejor y espero veros levantar muchos más trofeos”.

El alemán cerró su despedida con un “hasta pronto”, dejando claro que su salida es temporal y que su vínculo con el FC Barcelona permanece intacto pese a su cesión al Girona.