Ter Stegen ya se ha despedido de sus compañeros en la Ciutat Esportiva

Marc-André ter Stegen ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva para despedirse de sus compañeros y cerrar así su etapa en el Barça. El portero alemán, que alcanzó un acuerdo en las últimas horas para jugar en el Girona hasta final de temporada, ha acudido a las instalaciones a primera hora, antes de que la expedición azulgrana viajara a Praga para el partido de Champions League. Una vez los jugadores han partido rumbo al aeropuerto, el alemán se ha despedido uno por uno de todos los trabajadores de las instalaciones de Sant Joan Despí. Muchos de ellos han mantenido una estrecha relación de amistad y confianza con el guardameta que, aunque regresará a final de temporada, abandonará momentáneamente el Barça tras once años.

Con esta decisión, Ter Stegen busca tener los minutos necesarios para cumplir uno de sus grandes objetivos del año, llegar con continuidad al Mundial. El guardameta tenía claro que no quería alejarse demasiado por motivos familiares. Girona, a poco más de una hora de Barcelona, le permite mantener su entorno y sentirse cómodo durante los próximos cinco meses. Una circunstancia que ha pesado mucho en su decisión final, más allá del aspecto deportivo.

Ayer ya contamos en SPORT que la negociación estaba muy encaminada. De hecho, el entorno de Ter Stegen había recibido invitaciones para acudir a Montilivi y presenciar el partido ante el Getafe CF del próximo lunes. De hecho, y aunque es muy pronto, el alemán ya se ve capaz de ser titular en su estreno en Montilivi. La idea es que esta misma tarde pase el reconocimiento médico en una clínica de Barcelona y pueda convertirse de manera oficial en nuevo jugador del club. Un fichaje que está generando una gran expectación y que se sitúa entre los más mediáticos de la historia de la entidad gironina.

Ter Stegen llegó al Barça en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach y, tras más de una década siendo un portero de referencia, inicia ahora una nueva etapa. Durante estos años ha sido clave en muchos momentos y ha dado seguridad bajo palos. Ahora apuesta por un cambio para volver a sentirse protagonista y contar con la confianza de Míchel Sánchez, con quien ya ha hablado en varias ocasiones y que le ha transmitido un mensaje claro. Aquí será importante desde el primer día.