¡Ter Stegen no descarta ya una salida del Barça!

La situación de Ter Stegen genera mucha expectación en Alemania. Con el Mundial en el horizonte, su selección le necesita pero el blaugrana debe volver a jugar y en el Barça tiene las puertas cerradas. El portero sigue recuperándose de su lesión de espalda y el mercado de enero se acerca sin una decisión concreta. Todo indicaba que Ter Stegen había decidido quedarse para intentar luchar por la titularidad en el equipo blaugrana, pero 'Sky Alemania' apunta que el guardameta estaría ahora más abierto a la posibilidad de analizar una salida traspasado o como cedido durante seis meses. Falta una conversación definitiva entre el alemán y la dirección deportiva del Barça.

Ter Stegen tendrá el alta médica durante el mes de diciembre, por lo que estará listo para regresar a los terrenos de juego. Con contrato hasta el 2028, el alemán dejó claro al club en verano que no pensaba moverse y que su intención era trabajar duro para disputarle el puesto a Joan García, la gran apuesta del Barça para la portería. Hubo muchísima tensión, pero todo quedó aplazado tras su lesión de espalda con operación incluida. El Barça llegó a congelarle la capitanía porque se negó en un primer momento a firmar el informe médico para lograr la baja de larga duración que posibilitó la inscripción de Joan García, pero todo volvió a su cauce y ahora las relaciones son correctas.

A poco más de dos meses de abrirse de nuevo el mercado, la situación de Ter Stegen volverá a un primer plano. El alemán quería cumplir la totalidad de su contrato hasta el 2028, mientras que el Barça le da todas las facilidades para que se busque una salida como cedido o traspasado. El club blaugrana desea ahorrarse el salario ya que tiene la plaza de la portería bien cubierta y no van a dar marcha atrás en la decisión de mantener a Joan García salvo que hubiese alguna lesión importante.

En esta tesitura, el alemán deberá decidir su futuro y desde Alemania se le está apretando mucho. El seleccionador, Julian Nagelsmann, ya ha dejado claro que para él, Ter Stegen debe ser el portero titular, pero necesita que juegue. Nageslmann y la Federación alemana están apretando al blaugrana para que de el paso y, al menos, acepte salir cedido durante seis meses para que coja ritmo y pueda estar disponible para el Mundial. Si no juega, difícilmente será convocado y se perdería una oportunidad que Ter Stegen llevaba buscando durante toda su carrera.

El Barça, por el momento, no ha dado paso alguno y está a la espera de que sea el portero el que pida revisar la situación. Hay clubs que han preguntado por el futuro del alemán tanto al Barça como al entorno del portero, pero no se ha ido más allá. No se le forzará a nada, aunque desde Alemania ya se apunta a este cambio de postura de Ter Stegen aunque no tiene nada decidido al cien por cien. Se vienen momentos decisivos.