Ter Stegen desafía al Barça: o rescisión total o se queda

El Barça sigue sin solventar el tema de la portería a 15 días de comenzar la pretemporada. Tras el fichaje de Joan García, el club esperaba encontrar una solución para Ter Stegen y renovar ya a Szczesny, pero el tema puede ir a para muy largo. El internacional alemán ya ha dejado claro al club blaugrana que tiene contrato hasta 2028 y no piensa marcharse. Y que si no cuentan con él, el club lo tiene muy fácil: se le despide cobrando todo el salario que tiene pactado hasta el final. El desafío es importante y ya nadie en el Barça tiene claro que el desenlace vaya a ser fácil.

El cabreo de Ter Stegen con el club es descomunal. Y especialmente con la dirección deportiva de la entidad. Se considera traicionado porque nunca se le comunicaron los planes que tenía ya el Barça en marcha y, sobre todo, le han dolido lo que él considera filtraciones interesadas desde dentro de la entidad para menoscabar su profesionalidad.

Ter Stegen hubiera negociado una salida pactada si el club hubiese ido de cara desde finales de la temporada pasada, pero el alemán cree que eso ya no es posible y está dispuesto a jugársela el todo por el todo. Primero, porque tiene un contrato firmado y, luego, porque deportivamente está más que convencido de que acabará ganándole la partida a Joan García más pronto que tarde. Se siente en un momento de forma espectacular y quiere demostrarlo.

El escenario que se baraja ahora es a medio plazo y pasa por el regreso de Ter Stegen a Barcelona para iniciar la pretemporada. Por ahora, no ha querido hablar con nadie del club, pero a mediados de julio lo deberá hacer con Hansi Flick. Y el entrenador le dejará claras las cosas. En el club blaugrana confían que recapacite, pero tienen informaciones directas de que Ter Stegen ya habría cerrado varias puertas de posibles destinos y eso puede pasar factura porque podría quedarse sin una alternativa clara.

El Barça sí está dispuesto a negociar dándole la carta de libertad, pero no asumiendo la totalidad de su contrato ni mucho menos. Incluso, estudiaría una cesión si se diera el caso pero hoy por hoy no hay ninguna negociación en marcha más que un despido total del alemán, algo que el Barça sí que ha realizado en la sección de basket, aunque sería contraproducente en el caso del portero alemán.

En el Barça dejan claro que el enroque de Ter Stegen no está paralizando la renovación de Szczesny, pero es evidente que algo está pasando. Hay acuerdo con el polaco desde hace tres semanas para ampliar su contrato por un año, pero no se ha firmado nada. Y es que si el alemán no se va, la primera prioridad del Barça será solventar la inscripción de Joan García y, luego, atar al polaco como última medida de presión para Ter Stegen.

El guardameta alemán ha rechazado de plano hablar con clubs como Mónaco o Galatsaray, pero también ha cerrado la puerta a clubs de un nivel mucho mayor como el Chelsea, lo que da a entender que su postura es firme. Va a ser una partida de póker complicada porque el Barça sueña con ahorrarse su ficha y espera que el alemán priorice jugar fuera a amarrarse a su contrato, pero ahora no es así. A finales de agosto se verá.