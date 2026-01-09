Ter Stegen daría el 'sí' al Girona a la espera del Barça

El futuro de Marc-André Ter Stegen sigue en el aire, aunque en las últimas horas ha vivido un avance importante. El guardameta, según ha podido saber SPORT, está dispuesto a dar el visto bueno a una posible salida rumbo al Girona y vería con buenos ojos jugar en Montilivi, con una prioridad muy concreta: competir, sumar minutos y mantenerse en el foco de la selección pensando en el Mundial.

Eso sí, el alemán no está dispuesto a forzar la situación ni a salir a cualquier precio del FC Barcelona. Ter Stegen no contempla perdonar dinero ni renunciar a su ficha esta temporada para facilitar su salida del Barça, y es ahí es donde aparece el principal escollo de la operación. A día de hoy, el Girona no puede asumir el porcentaje de salario que el FC Barcelona considera imprescindible para abrirle la puerta.

Tal y como avanzó SPORT, la exigencia del club azulgrana se mantiene en torno al 20-25% de la ficha pendiente del portero, una cifra a la que el conjunto blanquivermell no puede acercarse en estos momentos pese a la salida de Livaković, que cobraba poco más de 300.000€ en Montilivi. En este escenario, Ter Stegen, que por primera vez se muestra abierto a la operación, emplaza al Girona a encontrar una solución para que el Barça apruebe el movimiento una vez su "sí" está garantizado para jugar bajo las órdenes de Míchel.

La postura del Barça

Desde el punto de vista del Barça, la operación encaja a nivel deportivo, porque aunque Hansi Flick puede darle minutos puntuales, el escenario no ha cambiado: en los grandes partidos y competiciones el titular seguirá siendo Joan Garcia, el ‘número uno’ indiscutible para el técnico, tanto en LaLiga como en la Champions, así como en la Supercopa como se demostró en Jeddah en semifinales ante el Athletic. Solo la Copa del Rey, a partir de los octavos, aparece como una rendija de esperanza a la que Ter Stegen podría aspirar en caso de seguir en el conjunto culé.

Aunque su cesión no sería ideal en lo económico porque la mayor parte de la ficha la asumuría el Barça, el club azulgrana ve con buenos ojos una salida que alivie la gestión de una situación delicada en la que, ante todo, se quiere respetar la figura de Ter Stegen como capitán y leyenda del club, por lo que si alemán quiere jugar en Girona se trabajará para ello, aunque como decimos siempre cumpliendo unos límites que no comprometan lo deportivo por una cantidad de dinero que no alivie la situación financiera de las arcas culés.