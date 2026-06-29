Ter Stegen da el OK para que Ajax y Barça cierren su cesión

El futuro de Marc-André Ter Stegen está un poco más cerca del Ajax de Ámsterdam después de que el portero alemán se muestre dispuesto a aceptar la oferta del club holandés para jugar en el Johan Cruyff Arena la temporada 2026/27.

Desde hace días se ha valorado la posibilidad de que Ter Stegen recale en el Ajax. La presencia de Jordi Cruyff como director deportivo de la entidad así como la contratación de Míchel Sánchez como entrenador de la primera plantilla eran un incentivo para el guardameta azulgrana.

No hay que olvidar que Míchel pidió y consiguió la cesión de Marc-André en el pasado mercado de invierno para que se convirtiera en el titular de la portería del Girona, pero una desafortunada lesión apenas le permitió debutar en Montilivi. El técnico de Vallecas sigue pensando en él como el guardameta ideal para su estilo de juego y mantiene intacta la confianza. De hecho, su deseo es poder incorporarlo cuanto antes porque el conjunto 'ajacied' ya ha arrancado la pretemporada. Según el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabricio Romano, se habría dado un paso importante en la operación.

Tras un largo periodo de recuperación que lo dejó fuera de la lista de convocados de Alemania para el Mundial 2026, Ter Stegen busca reactivar su carrera fuera del Spotify Camp Nou conscientes de que no entra en los planes de Hansi Flick. El hecho de que Míchel tenga plena confianza en sus capacidades anima al ex capitán azulgrana a aceptar una cesión al club de Ámsterdam y probar la aventura en un grande de Europa que está intentando recuperar su lugar entre la élite continental.

De hecho, tras la decepción de su efímero paso por el Girona y su baja mundialista, el meta alemán necesita encontrar un equipo en el que pueda recuperar la titularidad, jugar de manera regular y sentirse importante pues no hay que olvidar que estaba acostumbrado a ser titular indiscutible.

El principal escollo en las negociaciones es el salario del cancerbero. Ter Stegen tiene una de las fichas más elevadas de la plantilla debido alas cantidades que se difirieron en las últimas renovaciones para ayudar a que el Barça afrontara la crisis deportiva: alrededor de 15 millones de euros brutos que es una suma inalcanzable para el Ajax.

Con las tres partes dispuestas a entenderse, convenciadas de que es lo mejor para todos desde el punbto de vista deportivo, la gran dificultad será ver hasta qué punto está dispuesta a ceder cada una de las partes en el aspecto económico.