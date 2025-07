Ter Stegen confirma que se operará y estará tres meses de baja

Ter Stegen se expresó sobre su estado físico en redes sociales tras no haber entrenado con sus compañeros en estos primeros días de pretemporada. El portero afirmó que se volverá a operar para solucionar unos problemas de espalda y estará tres meses de baja.

Tras el fichaje de Joan García y la renovación de Szczesny, la figura del capitán quedó algo tocada. El Barça le quería buscar una salida, ya que la apuesta de Hansi Flick para la portería era el flamante nuevo guardameta. Pero desde el inicio de la pretemporada, el club ha ido informando de las sesiones en solitario del alemán.

Ter Stegen volvió a los terrenos de juego en el final de la pasada temporada tras pasarse muchos meses fuera por una grave lesión de rodilla. Según informa el propio jugador, físicamente está en "plena forma", pero siente mucho dolor en la espalda.

El portero ha estado en conversaciones constantes con los servicios médicos del club para poder superarlas y ha llegado a la conclusión que lo más seguro será pasar por el quirófano para remediar esas molestias.

Flick, preocupado con el futuro de Ter Stegen / Dani Barbeito / SPO

Esta no será la primera vez que Ter Stegen se opere por una lumbalgia causada por una hernia discal, a finales de 2023. En esa ocasión estuvo dos meses de baja, pero los médicos azulgranas le han recomendado aumentar ese tiempo por precaución y no correr riesgos. Por tanto, el alemán no estará disponible para los siguientes tres meses.

Esta operación puede poner en problemas al FC Barcelona que esperaba poder dejar salir a Ter Stegen para poder inscribir a los fichajes.

Otra opción era que si se operaba se podría utilizar el 80% de su sueldo para inscribir a jugadores como se hizo con Andreas Christensen la temporada pasada, pero el propio portero ha especificado que serán tres los meses que estará fuera y no cuatro como estipula la norma.

Ter Stegen y el Barça llevan manteniendo un pulso en los últimos meses. La llegada de Joan García no gustó al alemán que se esperaba volver a ser titular tras su vuelta de lesión, pero el polaco y el catalán le han pasado por delante. Actualmente, el Barça cuenta con cuatro porteros para el inicio de temporada.

El comunicado de Ter Stegen

Queridos culés,

Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal.

Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda.

Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos.

A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado.

Os mantendré al tanto de mi recuperación y quiero, de corazón, agradeceros a todos, queridos culés, que estéis siempre a mi lado.

No os preocupéis, volveré!

Vuestro, Marc