El Ter Stegen más conciliador recibe el perdón de la afición: "Es el momento de mirar hacia delante"
El alemán fue aplaudido durante su discurso como capitán en el Gamper y pidió pasar página
A Marc-André ter Stegen ya le precedía la fama de ser todo un carácter. A pesar de llegar con un perfil bajo de la mano de Zubizarreta, no tardó en dejar claro que pisaba fuerte cuando tomó la delantera en el pulso con Bravo y él mismo hizo públicos algunos desencuentros con Messi. Pero ha sido en las últimas semanas cuando ha tensado tanto la cuerda que ha tenido que interceder Laporta para recuperar su capitanía. Un episodio complejo que ha provocado un desgaste en la relación con la afición, pero que no le ha hecho dar marcha atrás en el reto de exponerse a la afición en el Gamper.
Ter Stegen dio la cara y ejerció de capitán micro en mano con menos ruido del esperado. Un ambiente que ya se vio que le jugaría a favor cuando se anunció su nombre por megafonía entre aplausos. Apenas unos minutos después, tomó la palabra visiblemente emocionado pero con la determinación con lo que caracteriza.
"Bona tarda a tothom. Muchas gracias por venir al Johan, obviamente compartimos todos la misma ilusión y queremos volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa, queda muy poco", empezó diciendo para pasar rápidamente a aclarar su situación personal.
"Respecto a mí, personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y es momento de mirar hacia adelante. Con mucha ilusión que arranque esta temporada, tenemos una temporada muy exigente por delante, quedan pocos días y trabajamos para tener muchos éxitos. Empezamos hoy contra el Como, con muchas caras conocidas y amigos con pasado en el Barça".
El recuerdo de la temporada pasada
El alemán también tuvo unas palabras para recordar la temporada pasada y los que ya no están, así como las caras nuevas. "La temporada pasada ganamos tres títulos y hay compañeros que hoy no están y queremos agradecerles de parte de toda la plantilla. Además, ahora tenemos caras nuevas y una bastante conocida, con Tek. Les queremos dar la bienvenida de parte nuestra y queremos dar el apoyo mío con todo lo que podamos ayudar. Con estos fichajes seremos más fuertes y estoy seguro que encajan muy bien en este vestuario. Debemos mejorar en algunos aspectos, como siempre, y vamos a luchar para que con vuestra ayuda podamos conseguir todos los títulos posible".
Finalmente, hizo un guiño a Flick, al cuerpo técnico y a la afición para cerrar el discurso. "Gracias a Hansi y a su staff disfrutamos mucho el año pasado. En este caso nos ha devuelto un fútbol muy exitoso. Gracias Hansi y a todo el staff. Ahora tenemos una plantilla con mucho carácter, buena energía dentro y fuera del vestuario y espero que tengamos muchos éxitos. Us estimo, culers. Visca el Barça i Visca Catalunya".
Las palabras de Flick
El técnico alemán fue el otro gran protagonista en los prolegómenos del partido con un discurso en castellano con algunas frases en catalán esperanzador. "Bona nit, culers. Muchas gracias por vuestro apoyo el mayo pasado”, arrancó el técnico.
“Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esa bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos. Otra vez, muchas gracias. Visca el Barça i Visca Catalunya!”.
