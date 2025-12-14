Ter Stegen tiene claro su futuro

No hay dudas sobre el futuro de Marc-André Ter Stegen con el FC Barcelona. Por lo menos, desde el punto de vista del portero alemán. Con contrato en vigor hasta 2028 tras la renovación firmada en agosto de 2023, el todavía primer capitán del Barça mantiene su postura tras recuperarse de la operación de este verano para solventar sus recurrentes problemas lumbares y echar un pulso al club -que perdió- con los tempos de su recuperación.

El alemán quiere seguir, y eso que Flick fue claro al señalar de manera muy contundente a Joan Garcia como su número uno, algo que no cambiará salvo hecatombe en su rendimiento, algo difícil de imaginar viendo su actual estado de forma. Una seguridad en su discurso que, pese a que ha activado el debate sobre el futuro del alemán con el mercado a la vuelta de la esquina, no altera los planes de MATS.

Ter Stegen quiere quedarse en el Barça y pelear por minutos. Pese a su necesidad de sumar partidos de calidad como le han pedido desde la Federación Alemana para tener posibilidades de ser el titular con su selección en el Mundial, el guardameta considera que el escenario en Can Barça no está tan cerrado como apuntan las palabras de Flick.

Según ha podido saber SPORT de fuentes cercanas al jugador, Ter Stegen no da por perdida esta temporada en cuanto a recuperar la portería se refiere. Sabedor él mismo de lo que puede cambiar todo de la noche a la mañana, y evidentemente sin desearlo, tiene presente que cualquier problema físico como el que sufrió Joan Garcia en septiembre -lo tuvo un mes y medio de baja- puede abrirle las puerta a su regreso a la titularidad por delante de Szczesny, siempre que la decisión sea deportiva.

Escenario de salida

Porque aquí, también, entra en juego la postura del club por una cuestión que va más allá de lo deportivo. El alemán tiene un salario elevado, cercano a los 20 millones de euros brutos por temporada, de los cuales unos 10 corresponden a la segunda mitad del curso. Liberar esa ficha supondría un impacto muy positivo a nivel de ‘fair play’ financiero, por lo que el partido de Copa ante el Guadalajara puede dar pistas sobre si el club utiliza la suplencia del alemán como arma de presión.

Y es que, si no hay manera deportiva de tener protagonismo y el club apuesta por forzar una salida, el portero escuchará propuestas. Eso sí, no será proactivo. No pedirá marcharse ni exigirá al club que le busque destino. Valorará opciones solo si llegan y si el proyecto deportivo le convence, por mucho que el escenario del representar a Alemania como titular en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se complique. En este sentido, no aceptará en ningún caso salidas a ligas que no estén acorde a su estatus ni a su nivel competitivo.

Aunque, como decimos, todos estos escenarios no dejan de ser, todavía, hipótesis. Lo que está claro es que Ter Stegen quiere quedarse, no contempla una salida en enero y confía en que la temporada todavía le ofrezca oportunidades. Su prioridad está en Barcelona, tanto a nivel deportivo como personal por motivos familiares.