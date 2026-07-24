Ter Stegen da el OK y está ya a punto de salir del Ajax: el Barça lo ve fuera de la pretemporada

La salida de Marc-André Ter Stegen rumbo a Amsterdam para jugar esta temporada en el Ajax está más cercana que nunca. El portero alemán se ha entrenado este viernes a las órdenes de Hansi Flick, pero todo apunta a que ya no viajará el lunes al stage que el primer equipo, muy reforzado por jugadores del filial y el juvenil debido a las ausencias de los futbolistas que han disputado el Mundial, realizará en Inglaterra, concretamente en la sede de la Federación Inglesa de Fútbol.

El alemán, que no cuenta para Flick, pero con contrato con el Barça hasta el 30 de junio del 2028, había aceptado hace semanas salir cedido al Ajax, pero el acuerdo entre las tres partes se había encallado por unos asuntos fiscales que el guardameta quería solucionar con el club azulgrana. En las últimas horas, la situación se ha desencallado después de que el Barça le realizase una nueva propuesta al portero que ya ha aceptado tras consultar con sus abogados.

No está previsto que el anuncio de la marcha de Ter Stegen al Ajax llegue este fin de semana, pues todo está pendiente del papeleo, pero sí es más que probable que se produzca a inicios de la próxima semana. En los planes del portero está poder viajar a Amsterdam el lunes para pasar revisión médica y ponerse a las órdenes de Míchel, algo que automáticamente provocaría que ya no viajase con el Barça a Inglaterra.

Ter Stegen, todavía primer capitán del primer equipo del FC Barcelona, perdió la titularidad la pasada temporada cuando el club azulgrana apostó por Joan Garcia, indiscutible número uno para Flick. Tras una disputa entre el alemán y el club en la que llegó incluso a perder el brazalete durante unos días por discrepancias en el tiempo de baja de una lesión de espalda, las aguas volvieron a su cauce tras la intervención del presidente, Joan Laporta. Una vez recuperado de la lesión, Ter Stegen jugó ante el Guadalajara en la primera eliminatoria de Copa, pero sabiendo que ya no jugaría más, aceptó salir cedido al Girona.

La mala suerte hizo que solo pudiese disputar dos partidos con el equipo de Montilivi, pues volvió a lesionarse, teniendo que ser operado de una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda. Solo jugó dos partidos, pero dejó muy buenas sensaciones en Míchel, que ahora ha reclamado su llegada al Ajax. Los de Amsterdam llegaron a un acuerdo con el Barça, que seguirá pagando más del 80% de la ficha del guardameta.

Que la operación se cierre de forma definitiva a inicios de la próxima semana es importante para el Ajax, pues Míchel podría contar con el alemán para disputar la tercera eliminatoria previa de la Conference League.