Ter Stegen, una capitanía en duda

Marc-André Ter Stegen ha iniciado un pulso con el Barça. El guardameta alemán, que deberá pasar por el quirófano para tratarse de una lesión en la espalda, emitió ayer un comunicado que nada gustó en el club. A través de sus redes sociales, anunció su decisión de operarse y adelantó que estaría unos tres meses de baja. Seguramente lo hizo consciente de que una baja de cuatro meses o más serviría para inscribir en LaLiga a Joan Garcia aprovechando el 80% de su sueldo. El mensaje del alemán es claro, no piensa dar ningún tipo de facilidades al club, que rápidamente se apresuró a explicar que, según los médicos consultados, el tiempo de baja estará entre cuatro y cinco meses.

Ter Stegen está enfadado con el club desde que supo que iba a llegar Joan Garcia para reforzar la portería y empezaron a llegarle mensajes que decían que la intención del Barça no era otra que darle salida para liberar masa salarial. En el club, por su parte, no había gustado la actitud del portero en el tramo final de temporada, cuando tras recibir el alta médica una vez recuperado de una grave lesión de rodilla se dedicó a hablar y dejar claro que quería volver a la titularidad, discurso que no compró Hansi Flick.

Se fue enfadado a la Nations League por no jugar en San Mamés el último partido de Liga, dejando de cobrar un bonus que tenía en su contrato, y el cabreo aumentó cuando supo que llegaba Joan Garcia, dejando bien claro el alemán que solo pensaba en cumplir su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2028, y que no pensaba marcharse del Barça. Ya de vuelta a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, se reunió con Flick y el técnico le expuso la situación, comunicándole que Joan Garcia sería el portero titular y que Szczesny renovaba para guardarle las espaldas al de Sallent. Poco después, a Ter Stegen le volvieron unas molestias en la espalda que le obligan a pasar por el quirófano y que no hacen más que confirmar que el fichaje de Joan Garcia fue un acierto de la dirección deportiva.

En el club mantienen el total respeto hacia el alemán, pero no esconden su enfado con él, especialmente por el comunicado lanzado por el portero en sus redes. Consideran que no piensa en el grupo y hay quien apuesta porque, por este motivo, deje de ser el capitán de la plantilla, responsabilidad que mantuvo la pasada temporada a pesar de estar lesionado desde el mes de septiembre.

La decisión siempre estará en manos de Flick, técnico siempre partidario de mantener el equilibrio y el buen ambiente en la plantilla, pues considera que son dos factores importantes para conseguir éxitos. Los capitanes de la plantilla son actualmente Ter Stegen, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Raphinha y Pedri. Los jugadores deberán también dar su opinión al respecto y habrá que ver si todo queda como está o se realiza una votación entre los integrantes de la plantilla como ya se hizo en agosto del año pasado.

El primer capitán debería dirigirse a la afición en la presentación del equipo en el Trofeu Joan Gamper. Quizá Ter Stegen no pueda comprobar la respuesta de la afición a su pulso por culpa de la lesión que le obligará a pasar por el quirófano la próxima semana y deba ser Araujo el encargado de dirigirse a los seguidores azulgranas. En cualquier caso, lo que está claro es que la capitanía de Ter Stegen está en duda tras los últimos acontecimientos y también que en el club hay antecedentes al respecto. Por ejemplo, a Gonzalo Pérez de Vargas le quitaron la capitanía del equipo de balonmano cuando anunció que no iba a renovar y abandonaría el club en 2025.