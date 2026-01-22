Ter Stegen busca en Montilivi olvidarse de las lesiones y volver al top mundial

Marc-André ter Stegen vuelve a ver la luz al final del tunel, después de las lesiones sufridas en las últimas temporadas que le ha condenado a salir del FC Barcelona. A la sombra de un indiscutible Joan Garcia, el primer capitán ha visto que no tendrá más minutos en el Barça esta temporada (más allá de su testimonial aparición en el debut de los catalanes en la Copa contra el Guadalajara). Por ello, a las puertas de cumplir 34 años, ha acabado aceptando la propuesta de salir como cedido al Girona con el objetivo de ser el portero titular de la selección alemana durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Tras varias semanas estudiando la opción, Ter Stegen ha querido salir del ostracismo en el que estaba viviendo como blaugrana, pero sin irse demasiado lejos de la capital catalana, donde ha establecido su vida desde que llegase en verano de 2014, procedente de Mönchengladbach. 423 partidos y 19 títulos después, el alemán pone un punto y aparte en su trayectoria como culer. Nueva etapa para el guardameta, que ya se ejercitó el miércoles en Girona con sus nuevos compañeros antes de su presentación el jueves ante la afición.

La suerte no ha estado del lado de nuestro protagonista. Las lesiones han sido una constante en estos últimos años como blaugrana, dando paso a sustitutos bajo palos como Neto, Iñaki Peña o Szczesny. Sin embargo, la irrupción de Joan Garcia este verano como apuesta del club a corto y largo plazo ha acabado por sentenciarlo. Hansi Flick siempre ha sido tajante cuando le han preguntado por esta situación en rueda de prensa: "Es nuestro número uno", respondía sobre el de Sallent una y otra vez.

La enfermería y el césped

Para darle una mayor magnitud a su historial de lesiones, allá van unas cifras que dejan la sangre helada: en los últimos dos años ha estado de baja 439 días y se ha perdido 92 encuentros entre el FC Barcelona y la selección alemana. Unos registros elevadísimos que no le han permitido tener la regularidad que habría deseado y haciendo que su rendimiento bajo palos fuese reduciéndose progresivamente.

Estos últimos problemas arrancaron tres meses después de firmar su renovación hasta 2028: en noviembre de 2023 con sus primeros problemas lumbares. Estuvo tres meses en el dique seco y se perdió un veintena de partidos. Justo al comenzar la nueva temporada llegó el fatídico capítulo en el Estadio de la Cerámica: rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Adiós a la temporada y hola a Szczesny como sustituto bajo palos.

Durante este verano, en la pretemporada, tuvo que ser reintervenido de los problemas lumbares. El alemán no quiso firmar el informe médico que permetía al Barça inscribir a Joan Garcia al tratarse de una lesión de larga duración, se le abrió un expediente y se le retiró la capitanía. Ter Stegen acabó cediendo y el tiempo le ha dado la razón a los servicios médicos del Barça, puesto que estuvo casi cinco meses de baja.

La maldita rodilla

Antes de la gravísima lesión que sufrió en la rodilla diestra la temporada pasada, esta zona ya le amargó varias veces la existencia. En mayo de 2019 aparecieron los primeros problemas en su la damnificada rodilla, dejándole un mes apartado del equipo. Los problemas fueron reapareciendo en agosto de 2020 (79 días de baja y 13 partidos ausente).

El tratamiento conservador funcionó a medio gas y en verano pasó por el quirófano. En un claro gesto de compromiso con su equipo, optó por operarse en verano y, a la vez, renunciar a la Eurocopa 2021 con Alemania. Con ello, llegó en plenas condiciones para la temporada 2021/22 y tras dos cursos sin problemas físicos, comenzó su travesía por el desierto en forma de lesiones. Hasta hoy, que se ha convertido en nuevo portero del Girona hasta el final de temporada.