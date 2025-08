Marc-André Ter Stegen ya está en Barcelona después de someterse a una operación para solucionar los problemas que sufría en las lumbares. Esta es la segunda vez que el alemán tiene que pasar por quirófano para tratarse esta misma zona de la espalda y, como informó el Barça en sus redes sociales, el guardameta "es baja y su evolución marcará su disponibilidad".

El jugador del FC Barcelona regresó de vacaciones con unas molestias preocupantes. No pudo participar en ninguna sesión con el resto del grupo y, por tanto, no pudo entrar en la lista de convocados para la gira asiática.

Su planificación fue muy distinta ya que tuvo que someterse a los tratados médicos y al final optó por viajar hasta Burdeos y ponerse en las manos de Amélie Léglise, con la supervisión de los servicios médicos del FC Barcelona, en la Sports Clinic Bordeaux Merignec. En este sentido, según ha podido saber SPORT, Ter Stegen ya está en casa después de emprender el viaje en carretera desde la ciudad francesa.

Fue el mismo arquero el encargado de anunciar por sus redes sociales su decisión de pasar por este proceso, aunque, contrariamente a lo que expuso su club, él sí que se puso el tiempo que estará apartado de los terrenos de juego: tres meses. Un período que no es casualidad, puesto que para que el club azulgrana pueda usar parte de su ficha para liberar un porcentaje de su salario, y así inscribir a sus nuevas incorporaciones, necesitaría ser mínimo de cuatro meses.

No obstante, la decisión será de la Comisión Médica de la Liga, quien evaluará el tiempo de baja del meta de Mönchengladbach. Como la operación se ha llevado a cabo dentro del mercado de fichajes, si la baja médica es superior a 4 meses la cantidad que liberaría Ter Stegen sería del 50%, mientras que si llega a los 5 meses será del 80%.

La relación con el club

Es indiscutible que la relación entre Ter Stegen y el Barça está cada vez más tensa. El comportamiento del alemán al final de la temporada, cuando este ya estaba recuperado y pedía volver a jugar, no gustó al club. Tampoco sintió bien el hecho de que Marc no quisiera hablar en la fiesta de celebración de los títulos conseguidos en Montjuïc ni que no viajara a Milán en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions ante el Inter. Todo esto ha comportado que su capitanía para el curso 2025-2026 esté en el aire.

Además, la entidad catalana anunció este julio la llegada de Joan Garcia al equipo, con la intención de que el de Sallent se convirtiera en el portero titular para los de Hansi Flick, y la renovación de Szczesny para las próximas dos campañas, por lo que todo indica que el guardameta de 33 años tendrá pocos minutos en un año que se está jugando su participación en el Mundial de 2026.