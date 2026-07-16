Ter Stegen no acude a entrenar y siguen los problemas burocráticos

Estaba al caer. La cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax encara ya su recta final, aunque todavía no puede darse por cerrada. Ambas partes siguen resolviendo los últimos asuntos fiscales y burocráticos antes de poder intercambiar toda la documentación y hacer oficial la operación. Pese a ello, el optimismo es total y, salvo un giro inesperado, el guardameta alemán jugará la próxima temporada en el conjunto neerlandés.

Según ha podido saber SPORT, el portero no ha acudido este miércoles a entrenarse en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con permiso del Barça, para preparar su viaje a Ámsterdam a donde, si no hay ningún giro de última hora, se desplazará y cerrará su incorporación al Ajax y empezará una nueva etapa con el objetivo de volver a tener continuidad. Aunque los abogados y clubes siguen pendientes de resolver detalles menores, fuentes cercanas a la negociación confirman a este periódico que no habrá problemas para cerrar el acuerdo en pocas horas, y el hecho de que el guardameta se ausente de los entrenamientos es una señal que así lo demuestra.

El guardameta busca dejar atrás un año muy complicado. Su cesión al Girona no salió como esperaba, ya que una lesión sufrida justo cuando empezaba a ganar protagonismo le dejó muchos meses fuera de los terrenos de juego. Aquella lesión frenó por completo una temporada en la que esperaba volver a sentirse importante y acabó regresando a Barcelona para completar su recuperación.

Lo esperan con ganas

Ahora tendrá una nueva oportunidad en un destino donde lo esperan con los brazos abiertos. El gran valedor de su llegada ha sido Míchel. El técnico español ya quiso contar con él la temporada pasada en el Girona y llegó a dirigirle durante algunos partidos. Sin embargo, cuando el portero empezaba a entrar en la dinámica del equipo, cayó lesionado y el entrenador no pudo disfrutar del nivel que esperaba ver sobre el césped.

Esa confianza nunca desapareció. Con la buena relación que mantiene con Jordi Cruyff, nuevo director deportivo del Ajax, Míchel volvió a poner el nombre de Ter Stegen sobre la mesa. El entrenador insistió en su incorporación, convencido de que es un portero capaz de marcar diferencias si recupera el ritmo de competición.

Salvo sorpresa de última hora, el viaje a Ámsterdam se producirá en los próximos días. Allí pasará la revisión médica y dejará cerrada una cesión que permitirá al Ajax reforzar una posición clave y a Ter Stegen volver a competir con regularidad después de una temporada marcada por la lesión.