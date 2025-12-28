Confidencial SPORT
FC BARCELONA
Ter Stegen apunta al Girona
El club gironí hará todo lo posible por hacerse con el alemán después de que el Aston Villa y el Barça cierren la puerta a un posible traspaso
Mucho se ha hablado del interés del Aston Villa por hacerse con los servicios del portero alemán del Barcelona, Ter Stegen, en este mercado invernal. La realidad es que, en estos momentos, el Aston Villa no busca portero. Están contentos con el tándem que forman el argentino Dibu Martínez y el veterano holandés Marco Bizot y tienen esa demarcación más que cubierta, entienden.
Sí es cierto que este verano, cuando surgió la posibilidad de que saliera Emiliano “Dibu” Martínez, el club de Birmingham sondeó un portero top para sustituirle, y ahí sí estaba el nombre, entre otros, de Marc Ter Stegen, pero tras quedarse el campeón del mundo en el club una temporada más, se esfumó esa opción.
No hay negociaciones con el Aston Villa
En cuanto al puesto de central, también ha surgido el nombre del internacional español Pau Torres, un zurdo que siempre ha agradado en el Barcelona y que acaba contrato en 2028. En la actualidad, está saliendo de una leve lesión y volverá a jugar en estas fechas porque es titularísimo e indiscutible en el equipo de los villanos. Para Unai Emery, es intocable e imprescindible y no se plantean escuchar ofertas.
Las relaciones entre ambos clubes son muy buenas, pero en la actualidad, según puede confirmar SPORT, no habrá negociaciones por Ter Stegen al Aston Villa ni por Pau Torres a la inversa hacia el Barcelona. Es más, Ter Stegen apunta al Girona, que va a hacer todo lo posible por hacerse con sus servicios, y las relaciones de clubes son muy buenas. Apunten.
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Los errores del Barça con Vitor Roque: una llegada prematura y un alto precio para romper su vinculación
- Otra alternativa de Flick para el central
- El Spotify Camp Nou da otro paso adelante: imagen espectacular desde el asiento más alto
- El lío que se le viene al Barça en la portería
- Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça
- Nuevos detalles de la denuncia de la ex nutricionista del Madrid: 'No cambies nada o te echamos, así llevamos 15 Champions
- Aké valora la opción del Barça, pero el City quiere un traspaso y no una cesión