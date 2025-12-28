Mucho se ha hablado del interés del Aston Villa por hacerse con los servicios del portero alemán del Barcelona, Ter Stegen, en este mercado invernal. La realidad es que, en estos momentos, el Aston Villa no busca portero. Están contentos con el tándem que forman el argentino Dibu Martínez y el veterano holandés Marco Bizot y tienen esa demarcación más que cubierta, entienden.

Sí es cierto que este verano, cuando surgió la posibilidad de que saliera Emiliano “Dibu” Martínez, el club de Birmingham sondeó un portero top para sustituirle, y ahí sí estaba el nombre, entre otros, de Marc Ter Stegen, pero tras quedarse el campeón del mundo en el club una temporada más, se esfumó esa opción.

No hay negociaciones con el Aston Villa

En cuanto al puesto de central, también ha surgido el nombre del internacional español Pau Torres, un zurdo que siempre ha agradado en el Barcelona y que acaba contrato en 2028. En la actualidad, está saliendo de una leve lesión y volverá a jugar en estas fechas porque es titularísimo e indiscutible en el equipo de los villanos. Para Unai Emery, es intocable e imprescindible y no se plantean escuchar ofertas.

Las relaciones entre ambos clubes son muy buenas, pero en la actualidad, según puede confirmar SPORT, no habrá negociaciones por Ter Stegen al Aston Villa ni por Pau Torres a la inversa hacia el Barcelona. Es más, Ter Stegen apunta al Girona, que va a hacer todo lo posible por hacerse con sus servicios, y las relaciones de clubes son muy buenas. Apunten.