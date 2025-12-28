Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrincaoLaLiga FC Futures hoyLiga Futures resultadosMarc GuehiBatalla de los sexosFernando MartínAlonsoClasificación PremierCamp NouAke BarcelonaPortería BarçaAlcarazMercado de fichajesHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026Vinicius
instagramlinkedin
Confidencial SPORT

Confidencial SPORT

FC BARCELONA

Ter Stegen apunta al Girona

El club gironí hará todo lo posible por hacerse con el alemán después de que el Aston Villa y el Barça cierren la puerta a un posible traspaso

¡Corazón cule!: Ter Stegen y Fermín en Montjuic felicitan a sus compañeros tras la victoria.

¡Corazón cule!: Ter Stegen y Fermín en Montjuic felicitan a sus compañeros tras la victoria.

No pueden jugar, pero nunca fallan: Ter Stegen y Fermín en Montjuic felicitan a sus compañeros tras la victoria. / FC BARCELONA

Alfredo Martínez

Alfredo Martínez

Mucho se ha hablado del interés del Aston Villa por hacerse con los servicios del portero alemán del Barcelona, Ter Stegen, en este mercado invernal. La realidad es que, en estos momentos, el Aston Villa no busca portero. Están contentos con el tándem que forman el argentino Dibu Martínez y el veterano holandés Marco Bizot y tienen esa demarcación más que cubierta, entienden.

Sí es cierto que este verano, cuando surgió la posibilidad de que saliera Emiliano “Dibu” Martínez, el club de Birmingham sondeó un portero top para sustituirle, y ahí sí estaba el nombre, entre otros, de Marc Ter Stegen, pero tras quedarse el campeón del mundo en el club una temporada más, se esfumó esa opción.

No hay negociaciones con el Aston Villa

En cuanto al puesto de central, también ha surgido el nombre del internacional español Pau Torres, un zurdo que siempre ha agradado en el Barcelona y que acaba contrato en 2028. En la actualidad, está saliendo de una leve lesión y volverá a jugar en estas fechas porque es titularísimo e indiscutible en el equipo de los villanos. Para Unai Emery, es intocable e imprescindible y no se plantean escuchar ofertas.

Noticias relacionadas y más

Las relaciones entre ambos clubes son muy buenas, pero en la actualidad, según puede confirmar SPORT, no habrá negociaciones por Ter Stegen al Aston Villa ni por Pau Torres a la inversa hacia el Barcelona. Es más, Ter Stegen apunta al Girona, que va a hacer todo lo posible por hacerse con sus servicios, y las relaciones de clubes son muy buenas. Apunten.

TEMAS