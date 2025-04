Ter Stegen aprieta para jugar: "Para Alemania es importante que juegue con el Barça"

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen avanza a pasos agigantados en su recuperación y ya tiene fijado como objetivo volver a defender la portería del equipo de Hansi Flick antes de finalizar la temporada con un segundo 'target' en el horizonte: participar con Alemania en la Final Four de la UEFA Nations League. El internacional germano atendió a los micrófonos de 'Dazn' con motivo del Barça-Dortmund de la ida de los cuartos de final dela Champions 2024/25 y, además de hablar sobre el equipo y las excelentes prestaciones que está ofreciendo en esta temporada, también contestó a preguntas sobre su situación personal, ahora que está en la recta final de su recuperación física.

Ter Stegen reconoció que piensa en regresar a la 'Mannschaft' y que se mantiene en contacto con el seleccionador, quien ya dejó claro en su momento que cuando Marc-André estéen condiciones de jugar será el titular. "Sí, a veces hablamos con el seleccionador (Julian Nagelsmann) y pregunta cómo va la recuperación, Oliver Bierhoff también pregunta cómo van las cosas". El cancerbero del Barça añadió que "para ellos es importante que vuelva y juegue partidos con el club y luego veremos qué pasa en verano".

El capitán del Barça no descartó la posibilidad de estar con Alemania en Múnich el próximo 4 de junio para jugar la semifinal frente a Portugal, con la vista puesta en la final del 8 de junio en la que se enfrentaría al ganador del España-Francia en el mismo escenario. "Por supuesto que me alegraría si eso ocurriera. Pero como dije, lo más importante ahora es volver y jugar partidos, y volver a mi mejor nivel". Marc-André, como es habitual, se mostró confiado en sus fuerzas. "No tengo ninguna duda de que alcanzaré ese nivel. Con mi entrenamiento actual y cómo me siento físicamente, creo que estoy en el camino correcto".

Ter Stegen explicó que ya ha vuelto a entrenarse junto a sus compañeros porque ha podido recortar mucho los plazos. Poco a poco incrementa su carga de trabajo y no dudó en admitir que tiene entre ceja y ceja volver a jugar esta misma campaña con el Barça. "Sí, ese es mi objetivo ahora. Volver bien, participar con el equipo. He participado en partes del entrenamiento y el objetivo es ser parte completa del equipo en los próximos días, trabajar duro y cuando esté 100% listo daré la señal.