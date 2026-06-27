Ter Stegen y Ajax, a la espera del OK final del Barça

El flamante Ajax de Michel ya ha arrancado de forma oficial la pretemporada 26-27. Una campaña con vocación de sufrir una renovación importante que permita recuperar la gloria perdida. El prestigio del club y la propia supervivencia económica de la entidad exigen un salto de calidad más que notable para dar viabilidad a uno de los proyectos futbolísticos con más solera en el fútbol europeo.

El nuevo Ajax está obligado a pelear por su liga y, sobre todo, por garantizarse año tras año su presencia en una Champions League indispensable para cuadrar el balance económico de un club con vocación de seguir siendo una referencia en el Viejo Continente.

La revolucion está en marcha, aunque todavía presenta carencias importantes. Bajo la dirección de Jordi Cruyff, se ha abordado una profunda remodelación de la estructura deportiva. Sin lugar a dudas, la presencia de Michel al frente de la plantilla en este inicio de pretemporada -la exigencia de disputar la previa de la Conference League a partir del 23 de julio obliga a esfuerzos suplementarios- es una de las medidas más visibles.

Operación delicada

El extécnico del Girona tiene mucho trabajo por delante, pero no cabe duda que armar la estructura central de su plantilla debe ser una de las prioridades. Y para ello, nada mejor que acabar con cualquier debate en la portería. El deseo de fichar a Ter Stegen no es ningún secreto, ya que su nombre está sobre la mesa desde hace varias semanas. Pero la firma del alemán está resultando todo un calvario para las partes implicadas

A día de hoy, todos están de acuerdo en el objetivo final, pero ninguna de ellos ve claro la forma de conseguirlo. Y el tiempo se agota, aunque estemos hablando de ello a finales de junio. Tanto el Ajax como el propio Ter Stegen ya han expresado que tienen prisa por cerrar una incorporación que debería anunciarse en el transcurso de la próxima semana. Marc quiere empezar a entrenarse de forma inmediata.

Ter Stegen ya hace tiempo que dio el SI definitivo a Jordi Cruyff y a Michel. El proyecto del Ajax le convenció tanto a nivel deportivo como a título personal. Todo está en orden en ese sentido. El problema llega a la hora de definir las condiciones económicas con el Barça.

Jordi Cruyff y Míchel, tras la firma de su contrato con el Ajax / AFC Ajax

También es evidente que el Barça es el primer interesado en aliviar el vestuario de Flick y dar salida a una ficha como la de Ter Stegen que no encaja en la hoja de ruta deportiva y mucho menos en la salarial. Lo dicho: las voluntades coinciden plenamente.

El gran problema, como casi siempre, es el económico. Ter Stegen supone un coste aproximado para el Barça que oscila alrededor de los 20 millones de euros. Y Jordi Cruyff ya ha advertido que el presupuesto destinado para reforzar la plantilla del Ajax no da para grandes dispendios.

Un rosario de variables

Jordi Cruyff y el Barça llevan días estudiando la forma de cerrar una cesión que pueda satisfacer a todas las partes. A estas alturas no se trata de presentar una oferta concreta, esa fase ya está más que superada, lo importante ahora es ir concretando todo tipo de flecos económicos que compensen la enorme proporción de la ficha que el club azulgrana deberá asumir para desprenderse de Ter Stegen esta temporada.

El contrato de cesión conllevaría un gran números de disposiciones adicionales que, en cierta medida, permitirían aliviar la carga económica que de entrada asume el Barça. Algunas fuentes próximas a la operación reconocen que el Ajax a duras penas si llegaría al 15% de la ficha de Marc.

La batalla por los complementos sigue abierta y, por el momento, dilata el acuerdo final. El Barça quiere ver recompensado su esfuerzo inicial con una larga serie de variables que abarcarían desde el número de partidos disputados por Marc hasta la posibilidad de alcanzar algunos títulos y, por supuesto, recuperar plaza en la Champions League.

En definitiva, una operación que de inicio apenas si liberaría masa salarial pero que podría llegar a aliviar un poco más las arcas si el Ajax de Cruyff y Michel es capaz de firmar una buena temporada con Ter Stegen bajo palos de forma regular.

En este capítulo de sacrificios compartidos, el portero germano también debería afrontar esfuerzo personal para contribuir a que la operación superara los últimos obstáculos y realmente fuera satisfactoria para todas las partes.

Las negociaciones atraviesan por un momento decisivo. Marc está con las maletas a punto, Michel tiene las puertas del Ajax abiertas y solo falta que el Barça libere la ficha, pese al escaso ahorro inicial, a la espera que a final de temporada pueda rascar algún ingreso adicional.