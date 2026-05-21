Ter Stegen, ¿y ahora qué?

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ha ofrecido la lista de convocados de Alemania para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Como era de esperar, en ella no está Marc-André ter Stegen, que se sigue recuperando de la lesión que sufrió en el tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el pasado mes de febrero y que le obligó a pasar por el quirófano.

Jugar e ir al Mundial para ser titular en la portería de Alemania era uno de los grandes objetivos de Ter Stegen esta temporada. Por ello, en enero y tras recuperarse de otra lesión de espalda, aceptó marcharse cedido al Girona sabiendo que en el Barça no tendría oportunidades, pues Hansi Flick le dejó muy claro que Joan Garcia es su guardameta titular. Ter Stegen, que había jugado en la Copa del Rey en Guadalajara y que al inicio de curso había tenido un agrio enfrentamiento con el club solucionado con la intervención del presidente, Joan Laporta, decidió salir para tener minutos y ser titular para Nagelsmann, pero solo pudo jugar dos partidos por culpa de la lesión.

Ter Stegen no ha llegado a tiempo para jugar el Mundial. Se está recuperando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y el domingo estará en Montilivi apoyando a sus compañeros en la final que tienen los de Míchel ante el Elche para seguir en Primera División. Después regresará a la disciplina del Barça y deberá resolver su futuro.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / AFP7

El portero alemán, capitán de la plantilla, tiene dos temporadas más de contrato con el Barça y no tiene sitio en la plantilla. Joan Garcia seguirá siendo el número uno para Flick, mientras Wojciech Szczesny tiene decidido cumplir el año de contrato que le queda, algo que se ve bien en el club por el gran trabajo que hace en el vestuario.

En el club, como siempre ha dicho el presidente Laporta, no forzarán nada, pero nadie esconde que les gustaría que el portero alemán saliese. Porque no tiene sitito y porque su sueldo es elevado. Su ahorro sería muy importante para bajar la masa salarial, pero en el club admiten que no son demasiado optimistas y que el futuro del alemán será uno de los 'problemas' a solucionar durante el próximo mercado de fichajes.

Su historial de lesiones y su sueldo no ayudan y lo más probable es que, si sale, vuelva a ser mediante una cesión. En este sentido, por su situación personal, el alemán podría optar por repetir en el Girona, pues se ha encontrado muy bien en el equipo de Montilivi. Eso sí, sería imprescindible que los catalanes logren la permanencia en Primera División y también que sea del agrado del nuevo técnico, pues todo parece indicar que Míchel dejará el equipo.

Está claro que tras quedarse sin el objetivo de disputar el Mundial, Ter Stegen deberá buscar nuevos retos y negociar su futuro con el Barça.