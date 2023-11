Ter Stegen no se activa y crece la incertidumbre

El meta no entrenó este lunes y crecen las dudas respecto a sus opciones de ser titular ante el Porto Todo indica que no será hasta este mismo martes cuando el teutón decida si participa o no

Noticia poco esperanzadora respecto a la situación de Marc-André Ter Stegen. El meta teutón no se activó este lunes en la última sesión previa al Barça-Porto y crecen las dudas de cara a sus opciones de ser titular mañana frente al conjunto luso. La importancia del envite lleva al arquero a querer forzar, aunque cada vez hay menos margen para ser optimista.

Marc, que lleva ya 10 días sin ejercitarse, no saltó este lunes al césped de la Ciudad Deportiva. La gran duda ahora es si entrará en la lista de convocados y trasldarará a mañana la decisión final. En el vestuario azulgrana son prudentes pero confiaban este domingo en que el ex del Gladbach pudiera ser titular. Cobrará especial importancia lo que diga Xavi en rueda de prensa a partir de las 13:00 horas.

El guardameta azulgrana sufre desde el pasado viernes 17 una lumbalgia que le impide participar. El tratamiento de reposo y fisioterapia está ayudando pero la realidad es que se contaba con Marc para el duelo ante el Rayo y no pudo estar. En la reciente gala de 'MARCA', el alemán no despejó incógnitas. Se va día a día pero nadie en el club se atreve a estas horas a afirmar que el dolor ya ha remitido. De hecho, si Ter Stegen fuera titular ante el Porto lo haría forzando y sin estar en las mejores condiciones posibles.