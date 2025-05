Ter Stegen acepta el desafío

El Barça estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con Joan Garcia para convertirle en blaugrana, según apuntaba este sábado Fabrizio Romano. Si la información se confirma en los próximos días y el aún blanquiazul acaba jugando en el Spotify Camp Nou, una de las grandes incógnitas será ver cómo encaja Ter Stegen la competencia que le plantea el club con el fichaje de un nuevo compañero bajo palos.

En la junta directiva del Barça celebrada el viernes, según explicó 'RAC1', el nombre del alemán se puso encima de la mesa. Fue Joan Laporta quien se encargó de comunicar a los directivos que el posible sí de Joan Garcia llegaría acompañado de la salida de Ter Stegen. O, por lo menos, de la intención del club de traspasarle porque aún tiene contrato hasta 2028. El jugador no da veracidad a esa información. Las razones las explicamos más adelante.

Obviamente, el germano tiene mucho que decir en todo este asunto. No solo porque aún le quedan tres años de vinculación, sino porque lleva once años defendiendo la portería blaugrana y sus planes no pasan por marcharse este verano. A sus 33 años, tiene otras intenciones y todas le siguen atando al Barça. En definitiva, Marc-André no quiere salir y, según explican desde su entorno, está "muy tranquilo" en ese sentido.

No ha sido una buena temporada para Ter Stegen, que solo ha jugado nueve partidos, ocho de Liga y uno de Champions, el debut en la Fase Liga en Mónaco, donde el Barça cayó 2-1. En el torneo doméstico, siete victorias en las primeras siete jornadas hasta que llegó Villarreal y se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Su rendimiento estaba siendo bueno y parecía haber recuperado su mejor versión.

Ter Stegen agrade a la afición su apoyo en Valladolid / Valentí Enrich

Desde entonces, siete meses en la enfermería y un trabajo intenso para volver antes del final de la temporada. Lo logró y jugó un gran partido en Valladolid que sirvió para sumar tres puntos clave en la lucha por el título. Su última participación, la derrota ante el Villarreal en casa. Más allá de los resultados, el portero se siente absolutamente recuperado de la lesión y muy fuerte físicamente. Nagelsmann ya ha confirmado que será su portero titular con Alemania en la Final Four de la UEFA Nations League.

Un club "desbocado y nada aburrido"

De ahí que no esté dando demasiado importancia a todo lo que se está publicando sobre su futuro, explican desde su entorno. Está solo centrado en su participación con la selección germana y, una vez acabe, irse de vacaciones, donde, eso sí, tiene previsto seguir trabajando a nivel físico para llegar a la pretemporada en perfectas condiciones. De hecho, entiende que la próxima temporada es la más importante de su carrera.

A los 33 años cumplidos el 30 de abril, siente que sigue preparado para afrontar todos los retos. También el de pelear con cualquier compañero que venga a competir por la titularidad en la portería blaugrana, si es que acaba viniendo alguno porque desde su entorno tienen claro que "este gran club es como es, a menudo desbocado y nunca aburrido". Además, es muy consciente de que 2026 es año de Mundial y, teniendo la confianza de su seleccionador, lo va a dar todo para llegar a su máximo nivel a un torneo que nunca ha jugado com titular. Sería el primero y eso supone un gran combustible para el alemán.

Ter Stegen, antes de un entrenamiento del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

En definitiva, Ter Stegen, pase lo que pase en materia de fichajes en la portería, aceptaría el reto de pelear por seguir siendo el guardameta número uno del Barça. De ahí que no acepte salir, una posibilidad que, además, y como decíamos al inicio, no ve posible que el club pueda planteárselo por una simple razón: le quedan tres años de contrato, tiene 33 años y su salario es alto, lo que, sin entrar al detalle, son argumentos de sobra para que cualquier club con posibilidades se lo piense mucho a la hora de intentar la operación.