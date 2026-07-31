Ter Stegen abandona la concentración del Barça en St. George's Park para fichar por el Ajax

Marc-André ter Stegen jugará en el Ajax en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027. Después de varias semanas de espera para que el FC Barcelona y el club neerlandés resolvieran los últimos flecos de la operación, en las últimas horas las negociaciones entre todas las partes han llegado a buen puerto. El portero alemán abandona este viernes sobre las 15.00 horas la concentración blaugrana en St. George's Park para viajar a Ámsterdam y materializar su llegada al equipo de Míchel. La oficialidad no se debería demorar mucho en el tiempo.

El club holandés ha puesto a disposición del portero alemán un vuelo que está previsto que despegue desde el aeropuerto de Birmingham-West Midlands con destino al aeropuerto de Schipol a partir de las 16.00 horas. Una vez en tierras holandesas, Ter Stegen podrá firmar su cesión con el club 'ajacied' y ponerse a disposición de Míchel Sánchez.

El teutón saldrá cedido por segunda temporada consecutiva al no entrar en los planes de Hansi Flick. Joan Garcia es indiscutible bajo palos y tanto el míster como la dirección deportiva liderada por Deco prefieren optar por el perfil veterano de Wojciech Szczesny como 'escudero' del de Sallent mientras confían en el crecimiento de la gran perla de la Masia en la portería, Iker Rodríguez.

El Barça no solo asumirá cerca del 90% del salario de Ter Stegen, sino que finalmente también ha aceptado asumir los impuestos derivados de la operación en Países Bajos para desencallar su cesión al Ajax. Los responsables deportivos culés priorizan que el arquero alemán tenga minutos para que demuestre, a sus 34 años, que aún tiene cuerda para jugar al máximo nivel del fútbol europeo, aunque sea en una competición de menor cartel como la neerlandesa.

Contrato hasta 2028

Cabe recordar que el capitán blaugrana tiene contrato para las próximas dos temporadas, por lo que cuando finalice su préstamo al Ajax, aún tendrá un año más de vínculo con el Barça. En función de su rendimiento en Ámsterdam, se tomará una decisión u otra. En el mundo del fútbol no se puede dar nada por sentado, pero en estos momentos parece muy complicado que Marc-André vuelva a disputar un partido oficial con el cuadro culé.

Los famosos flecos han alargado más de lo esperado las negociaciones entre Barça y Ajax, pero ambos clubes y el futbolista han puesto de su parte para salvar las diferencias y encontrar una solución beneficiosa para todos. Especialmente el club catalán, que acepta un ahorro financiero mínimo con la salida de Ter Stegen a cambio de que pueda jugar. Veremos si logra dejar atrás sus problemas con las lesiones y tener continuidad sobre el terreno de juego.