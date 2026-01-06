¡Ter Stegen, lesionado, abandona la concentración del Barça en Arabia!

Marc-André Ter Stegen abandona la concentración del Barça en Arabia Saudí. Según ha sabido SPORT, el portero alemán ha dejado el entrenamiento previo del Barça de este martes por la tarde en Jeddah unos 25 minutos antes tras sufrir un percance físico y no podrá ser de la partida en el torneo que se disputa en Oriente Próximo.

El Barça, tras saber de la baja del germano, ha avisado al portero Diego Kochen para que acuda de urgencia a tierras saudíes para suplir al guardameta teutón. El estadounidense está haciendo las maletas y se espera que viaje este mismo miércoles y esté disponible para el partido.

COMUNICADO DEL BARÇA

Sin duda, un contratiempo importante para Hansi Flick pese a que Joan Garcia es quien apunta a portero titular este miércoles ante el Athletic Club. El propio técnico alemán lo ha dejado bastante claro en la rueda de prensa. Y poco después de que SPORT diera la noticia el club la ha corroborado con el comunicado médico.

Ter Stegen y Wojciech Szczesny, durante el calentamiento en Guadalajara / Dani Barbeito

"El portero Marc-André Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Arabia Saudí para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana a la expedición", rezaba el escrito del club barcelonista.

Míchel, sobre Ter Stegen: "Necesitamos un portero" / Perform

De esta forma, este miércoles tendremos más información acerca de lo que le ha pasado al arquero teutón. El Barça ha emitido el comunicado casi a la 1am en Arabia (23:00 en horario peninsular español). Cabe recordar que el germano recibió el alta médica el pasado 9 de diciembre y desde entonces tan solo ha disputado un partido oficial, el de Copa del Rey frente al Guadalajara. El panorama, con Joan Garcia titularísimo, es oscuro para un Ter Stegen al que se está ligando con fuerza recientemente con el Girona.