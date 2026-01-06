NOTICIA SPORT
FC BARCELONA
¡Ter Stegen, lesionado, abandona la concentración del Barça en Arabia!
El portero alemán dejó el entrenamiento 25 minutos antes y regresa a Barcelona; el Barça llama a Diego Kochen
Marc-André Ter Stegen abandona la concentración del Barça en Arabia Saudí. Según ha sabido SPORT, el portero alemán ha dejado el entrenamiento previo del Barça de este martes por la tarde en Jeddah unos 25 minutos antes tras sufrir un percance físico y no podrá ser de la partida en el torneo que se disputa en Oriente Próximo.
El Barça, tras saber de la baja del germano, ha avisado al portero Diego Kochen para que acuda de urgencia a tierras saudíes para suplir al guardameta teutón. El estadounidense está haciendo las maletas y se espera que viaje este mismo miércoles y esté disponible para el partido.
COMUNICADO DEL BARÇA
Sin duda, un contratiempo importante para Hansi Flick pese a que Joan Garcia es quien apunta a portero titular este miércoles ante el Athletic Club. El propio técnico alemán lo ha dejado bastante claro en la rueda de prensa. Y poco después de que SPORT diera la noticia el club la ha corroborado con el comunicado médico.
"El portero Marc-André Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Arabia Saudí para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana a la expedición", rezaba el escrito del club barcelonista.
De esta forma, este miércoles tendremos más información acerca de lo que le ha pasado al arquero teutón. El Barça ha emitido el comunicado casi a la 1am en Arabia (23:00 en horario peninsular español). Cabe recordar que el germano recibió el alta médica el pasado 9 de diciembre y desde entonces tan solo ha disputado un partido oficial, el de Copa del Rey frente al Guadalajara. El panorama, con Joan Garcia titularísimo, es oscuro para un Ter Stegen al que se está ligando con fuerza recientemente con el Girona.
- El Chelsea prepara una oferta de 160 millones por Vinicius
- El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça
- Damià Abella: 'Me siento 100% identificado con el caso de Gerard Martín
- El fichaje de Cancelo por el Barça, al caer
- El enigmático mensaje de Cancelo en Instagram
- Mateu Lahoz: 'Joan García no puede realizar esa acción, es conducta antideportiva
- OFICIAL: La convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudita
- Vinicius se harta