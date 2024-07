Tente Sánchez: "Si hay la posibilidad de que salga Raphinha y coger un dinero, yo ficharía a Nico"

El programa "El 10 del Barça" tuvo esta semana a José Vicente Sánchez, capitán del Barça en la década de los años 80. Una voz autorizada para hablar de la actualidad del equipo. Tente, en una charla con Miguel Ángel Ruiz, director y presentador del espacio online, aseguró que cambiaría a Raphinha por Nico Williams, una de las sensaciones de la Eurocopa de Alemania 2024.

"Antes de pensar en fichar a Nico Williams el Barça debe estar en la norma 1:1. Considero que es muy buen jugador, y lo digo así de claro, y lo está demostrando junto a Lamine Yamal. Son jóvenes, son descarados, tienen nivel...", dijo, para agregar que "Nico podría jugar en un equipo de gran nivel sin ningún problema. Si hubiera la posibilidad de ficharlo, lo ficharía. Digo más: si hay la posibilidad de que salga Raphinha y coger un dinero, yo ficharía a Nico. Si me siento a ver un partido en el que jueguen los dos, yo me fijo más en Nico que el Raphinha".

A juicio de Tente Sánchez "Nico es muy parecido a Lamine. Entiende el juego y suele elegir bien los momentos, ya sea el del pase, el del disparo a puerta o el del regate".

Cree, por otra parte, que no supondría ningún problema juntar a Balde y a Nico por la misma banda porque "Nico, tanto en el Athletic como en la selección, cuando el lateral sube, se preocupa de retrasar su posición. Balde, por otra parte, pese a ser un lateral ofensivo, tiene un perfil más defensivo que Joao Cancelo. Cuando uno arranque y se vaya hacia arriba, el otro se quedará. Es una cuestión de ordenarse, nada más".

Dembélé, Marc Guiu y el Barça de Flick

También habló del francés Dembélé, uno de los jugadores más desequilibrantes de la selección francesa con pasado azulgrana: "En su última temporada en el Barça, con Xavi, mejoró. No sabías si saldría por un lado u otro, pero hacía otras cosas que parecía que no estuviera en el partido ni en el juego. Cuando tenía que regatear la pasaba la pelota y cuando tenía que pasar la pelota, regateaba. También quería dar pases con tres contrarios por delante... Es que no entendía el juego".

Miguel Ángel Ruiz, director de "El 10 del Barça" con Tente Sánchez / El 10 del Barça

Del fichaje de Marc Guiu por el Chelsea, Tente comentó que "imagino que la marcha de Marc Guiu se debe a que los agentes del jugador le habrán pedido al club protagonismo en la primera plantilla y la posibilidad de poder jugar y que el club no ha podido ofrecer este compromiso. No todo el mundo tiene cabida en el primer equipo. Son decisiones que se deben tomar. Hay jugadores que se esperan por edad y, otros, no. Se ha planteado su futuro, pero eso no quiere decir que no quiera al club. Es un tema más profesional que emocional".

Y sobre el futuro del Barça, con nuevo entrenador y nuevos fichajes, dijo que "hay que esperar un poco, no nos pongamos nerviosos. Vamos a ver cómo queda definida la plantilla, la norma del 1:1, que dice el entrenador, que todavía no se ha presentado... No sabemos lo que piensa del equipo, ni cuál es su idea de juego. Lo que es evidente que los jugadores deberán adaptarse a la manera que Flick quiere que juegue el equipo, aunque entiendo que tratará, en la medida de lo posible, adaptarse a nuestra manera de jugar, pero todo estará en función de los resultados".