La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça

Raphinha quiere seguir en el Barça. El extremo brasileño ha repetido en público y en privado que su intención, como os contamos en SPORT, es continuar en el club, porque su compromiso con el equipo va mucho más allá del contrato.

La última muestra de amor por el club azulgrana fue el gesto tras su gol ante el Atlético de Madrid, señalándose el escudo. Ese es el punto de partida real de su situación, sin embargo, el brasileño sigue siendo objeto de deseo en el Próximo Oriente, algo que ni él ni el Barça pueden controlar.

Según explicó Xavi Campos en el podcast 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio, la tentación de Arabia Saudí, que no es nueva, sigue ahí. Raphinha, pese a renovar la temporada pasada hasta 2028, lo hizo pactando con Deco, director deportivo culé, unas condiciones verbales que facilitarían una salida si decide aceptar alguna de las propuestas saudíes después de disputar con Brasil el Mundial de 2026.

Una situación que, aunque no es la misma por la edad y la valoración de mercado del jugador, recuerda a la de Iñigo Martínez, cuya intención era seguir esta temporada en el Barça pero que la irrechazable oferta del Al Nassr hizo que hiciera las maletas rumbo a Riad para iniciar su último etapa como profesional el proyecto liderado por Cristiano Ronaldo.

Pacto verbal con Deco

El periodista detalló que el delantero ya tenía ofertas sobre la mesa en el momento de renovar: "Él tiene contrato hasta 2028, renovó la temporada pasada, pero tiene la tentación de Arabia Saudí desde hace tiempo sobre la mesa. Y cuando renovó, ya pactó con Deco y con el Barça unas condiciones que le podrían facilitar su salida hacia Arabia Saudí el próximo verano, en 2026, después del Mundial".

Campos insistió en que no se trata de una única propuesta, sino de más de un club saudí empujando fuerte: "No solo tiene una oferta: tiene más de una, y de cantidades que marean. Las ofertas están sobre la mesa, Raphinha ha hablado públicamente de ello".

Cuando renovó, ya pactó con Deco y con el Barça unas condiciones que le podrían facilitar su salida hacia Arabia Saudí el próximo verano, en 2026 Xavi Campos — Periodista de 'Barça Reservat'

Al mismo tiempo, Campos matizó que el día a día del jugador es inmejorable: "Yo lo veo muy cómodo, muy integrado, muy implicado, comprometido". Aun así, admite que los millones que ofrece Arabia "harían dudar a cualquiera".

Raphinha no trabaja con representante y todas las agencias que han intentado contactar con él han recibido el mismo mensaje: no quiere que nadie negocie una salida. Pero, según 'Barça Reservat', el escenario para 2026 no está cerrado: las ofertas existen, las condiciones verbales para facilitar una salida están pactadas y la decisión final dependerá de Raphinha después del Mundial con Brasil, aunque, a día de hoy, insistimos, no hay debate posible.