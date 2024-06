La tentación de Jadon Sancho

El Barça desea firmar extremo. La dirección deportiva lleva meses imaginando operaciones y diseñando traspasos sin saber aún si contará con el fair-play suficiente para firmar. Diga lo que se diga el gran gasto, si es que lo hay, estará arriba. Porque el pivote está decidido. Vendrá Mikel Merino en una compra contenida esperando el fichaje estrella. Si por Deco fuera vendría Luis Díaz. Es el extremo que desea a pesar de que la directiva apostaría por Nico Williams. Pero para ello se debe vender a Raphinha. Y, mientras tanto, al Barça se le ha ofrecido a Jadon Sancho, un perfil que le gusta mucho a Hansi Flick.

Sancho ha regresado al United tras su cesión al Dortmund, donde ha vuelto a mostrar su descomunal clase. En el United no se va a quedar porque su ruptura de relaciones con Erik Ten Hag hace inviable el retorno. Y se le busca salida. El United lo ofreció al Barça hace unos dos meses en una reunión entre clubs. Deseaban explorar canje de jugadores y el Barça no picó. Ahora el escenario con Jadon es mucho más propicio porque el United no lo consigue vender y deberá sacarlo cedido.

Tanto Dortmund como Juventus han declinado pagar los 60 millones de euros que piden por su venta. El Barça ni se lo ha planteado. Pero si se abre la puerta a una cesión, las cosas pueden cambiar. Y a partir del 15 de julio se podría tener muy en cuenta este nombre. El principal problema es el salario, pero el Barça ha recibido ya el mensaje que el extremo estaría dispuesto a hacer un esfuerzo si su destino es el Camp Nou.

La partida comienza a jugarse ahora. El Barça comenzará a definir sus pocos fichajes a partir de mediados de julio y Jadon Sancho podría ser la oportunidad de mercado buscada si los primeros en la lista son inviables. El inglés puede jugar en todas las posiciones de ataque y es absolutamente diferencial.

Deco ha estado muy pendiente de los descartes de la Premier porque puede ser un gran caladero si existe necesidad. Se barajan muchas opciones dependiendo del límite salarial pero ahora ya no se descarta a los cedidos. Ya se preguntó en su momento por Bryan Zaragoza, un futbolista que encanta al área deportiva y no a Flick, y ahora se tiene información directa con Jadon Sancho. Empieza la hora de las decisiones.