La tentación culé de Luis Enrique

Luis Enrique logró ganar la temporada pasada su segunda Champions como entrenador. Lo hizo con el PSG, que fue campeón por primera vez en su historia, un título que venía persiguiendo desde hacía muchos años. Objetivo cumplido. Esta temporada solo puede igualar lo ganado la pasada, mejorarla es imposible, pero la ambición del técnico sigue intacta, como se vio ante la Atalanta.

El asturiano, sin embargo, no es ajeno a la actualidad del Barça y es muy consciente de que el club entra en año electoral, una circunstancia que podría ayudarle en su deseo de volver algún día al banquillo culé. Luis Enrique ha verbalizado en más de una ocasión entre su entorno cercano que estaría encantado de regresar al Spotify Camp Nou.

Luis Enrique, técnico del PSG, ante la Atalanta / AP

Pese a que está muy a gusto en el PSG, con quien tiene firmado hasta 2027, esta y una temporada más, su nombre podría ser uno de los reclamos electorales a finales de la presente temporada. El asturiano echa de menos vivir en Barcelona y aunque ha asegurado incluso públicamente que “tengo por normal cumplir mis contratos”, ya hay quien piensa en tentar al entrenador de cara al futuro. Su popularidad entre la afición blaugrana sigue siendo enorme.