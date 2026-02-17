El tenso momento entre Hansi Flick y Rafa Escrig, periodista de DAZN: "¿No tienes opinión?"

El Girona se impuso por 2-1 al FC Barcelona en un partido cargado de tensión, pero la atención no estuvo solo en el marcador. La jugada que generó más polémica fue una falta sobre Jules Koundé que ni el árbitro César Soto Grado ni el VAR señalaron.

La jugada, que derivó en el segundo gol del Girona, generó una gran frustración en Hansi Flick, que buscó explicaciones al colegiado tras el partido. Sin embargo, en rueda de prensa aseguró no querer hablar de él: "No quiero hablar del colegiado. Hemos defendido muy mal, hemos estado mal posicionamiento, debemos luchar de nuevo por la primera plaza (...) Tenemos que jugar mejor. Si jugáramos bien, me quejaría. Todo lo contrario suena a excusa".

La tensión del técnico se trasladó a la zona mixta, cuando el periodista Rafael Escrig, de DAZN, le preguntó a Flick sobre sus protestas y la jugada: "Vimos que estabas pidiendo explicaciones después del partido, quizás con esa falta sobre Koundé en el segundo gol...". El técnico respondió tajante: "¿Tú qué crees? ¿Fue falta o no? Vamos, ahora puedes decirlo".

Cuando Rafa explicó que estaba solo para hacer preguntas y no quería opinar, Flick reaccionó con evidente molestia: "¿No tienes opinión?". Ante la negativa del periodista, el entrenador cerró el diálogo de manera contundente: "Entonces no tengo nada que decir. Muchas gracias".

El propio Escrig resumió el episodio: "Le he preguntado por la falta y qué le ha dicho el árbitro sobre la falta a Koundé y me ha dicho que qué pienso yo, que si pienso que es falta o no, y le he dicho que no opino, y entonces se ha marchado".

Otros compañeros de retransmisión comentaron la situación. Alberto Edjogo-Owono comentó: "Para mí, una cosa es si tú estás enfadado con el árbitro y otra cosa es si hay un periodista que te está preguntando qué opinas de la jugada. Y Rafa yo creo que ha aguantado el tirón perfectamente”.