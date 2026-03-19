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El tenso encontronazo entre Víctor Font y Alejandro Echevarría tras las elecciones del Barça: "Iros a casita"

Tras la victoria de Laporta en las elecciones del Barça, Alejandro Echevarría, cercano al presidente electo, protagonizó un tenso cruce de palabras con Víctor Font

Alejandro Echevarría, consejero de Laporta, se asoma al campo de entrenamiento.

Alejandro Echevarría, consejero de Laporta, se asoma al campo de entrenamiento.

Víctor González

Víctor González

La noche electoral en el FC Barcelona no solo dejó la contundente victoria de Joan Laporta sobre Víctor Font, sino también un tenso episodio fuera de los focos que ha trascendido en las últimas horas. Según ha desvelado el programa Barça Reservat, se produjo un encontronazo directo entre el propio Font y Alejandro Echevarría, persona de máxima confianza del presidente electo.

Los hechos se sitúan en los momentos posteriores a la felicitación de Font a Laporta, en pleno ambiente de celebración y con la presencia de medios. El candidato de 'Nosaltres', tras coincidir con el presidente electo entre cámaras, se dirigió de nuevo hacia su espacio reservado, el 'box electoral'. Fue entonces cuando, lejos del foco mediático, se cruzó con Echevarría.

Siempre según esta información, el líder de la candidatura ‘Nosaltres’ le ofreció la mano de forma instintiva. La respuesta, sin embargo, habría sido tajante: "Largo de aquí, cap a casa i ràpid (a tu casa y rápido)", le espetó Echevarría. La situación generó incomodidad inmediata en el entorno de Font que acompañaba al aspirante, que no dudó en recriminarle la actitud.

Lejos de rebajar la tensión, la respuesta del excuñado de Laporta fue en la misma línea: "Iros a casita y dejad el estadio rápido". Desde el equipo de Font se respondió con firmeza: "Aquest no és el teu estadi i marxem a casa quan volem (este no es tu estadio y nos iremos a casa cuando queramos)".

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El episodio refleja el clima de máxima tensión que rodeó la campaña electoral, marcada por constantes cruces dialécticos entre candidaturas. Cabe recordar que el propio Font había sido especialmente crítico con la figura de Echevarría durante las semanas previas a las elecciones, califacando al miembro del gabinete del presidente Laporta de "franquista" por su vinculación con la Fundación Francisco Franco.

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