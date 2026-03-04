El tenso cara a cara de Tomás Roncero y Lobo Carrasco tras la eliminación del Barça: "Relájate, que ya te pasas"

La eliminación del FC Barcelona en Copa del Rey tras caer ante el Atlético de Madrid encendió el debate en 'El Chiringuito', donde la derrota azulgrana fue el detonante de un duro encontronazo entre Lobo Carrasco y Tomás Roncero. La discusión subió rápidamente de tono y dejó uno de los momentos más tensos de la noche.

Roncero aseguró que cuando hablan del Barça, hablan del Madrid porque lo necesitan: "Os da la respiración asistida, que estáis obsesionados con el Madrid".

El periodista madridista fue más allá y aseguró que el barcelonismo disfruta más con las derrotas blancas que con sus propios éxitos: "Ya habéis salido más excitados por la derrota del Madrid. El vaso comunicante que os da la vida es el Madrid". Según Roncero, el verdadero objetivo no es ganar títulos, sino "ir a eliminar, no por el Atleti ni por la Copa, para restregárselo al Madrid".

Con el Barça recién eliminado, Roncero aprovechó para recordar la situación: "Que estáis fuera, a nosotros nos elimina el Albacete y a ti el Atleti. Y tú vas a ver la final de La Cartuja en el salón de tu casa". Lobo trató de bajar las revoluciones con un "sí, pero no te excites, no te excites, tranquilo".

El tertuliano madridista insistió en el golpe deportivo: "Así que la copita no es para ti. Tú estás out, y el triplete nacional, out. En Europa, 11 años sin olerla. Y nosotros 6 Champions en los últimos 11 años. Somos los reyes de Europa, muy a tu pesar".

Lobo Carrasco respondió tirando de palmarés personal: "Pero yo soy campeón del mundo y tú no eres nada”. Roncero contestó reivindicando los éxitos de la selección y del Real Madrid: “Viva Casillas e Iniesta. Campeón del mundo con Casillas e Iniesta con España. Tengo España y la Champions del Madrid. Y tú a casita. En el pantallón de tu casa".

Lejos de quedarse callado, Lobo defendió su visión futbolística: "No, no, yo no me voy a casa. Yo con ese fútbol me voy a donde quiera. Ya tienes tu protagonismo, venga". Pero Roncero volvió a la carga: "Qué bien jugamos, pero palmamos. Como tu Barça en toda la vida", asegurando que el Madrid gana "las guerras" mientras el Barça se queda con "las batallitas", hasta llegar a afirmar que, según las estadísticas, “el Madrid es campeón genéticamente".

Noticias relacionadas

El intercambio terminó con Carrasco intentando frenar la discusión: "Relájate, relájate, relájate. Porque ya te pasas. Cuando empiezas a sacar cosas del siglo pasado… Yo he dicho que con este fútbol me voy a donde haga falta".