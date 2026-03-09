Tenso cara a cara entre Laporta y Font: Xavi 'enciende' las elecciones, el tándem Deco-Flick y las operaciones económicas dudosas

Tenso cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font para empezar la semana de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Los dos candidatos de los comicios del próximo domingo 15 de marzo contrastaron por primera vez sus proyectos en un debate en el que las cuestiones deportivas, sin ninguna duda, tuvieron la posesión. El expresidente se 'agarró' a las figuras de Hansi Flick y Deco y se defendió como pudo cuando los nombres de Xavi Hernández y Leo Messi entraron en escena. Font se quedó sin tiempo para destacar sus políticas sociales, pero sí que pudo poner sobre la mesa cuestiones polémicas del último mandato como la operación de Vitor Roque, la comisión a Darren Dein en el acuerdo con Nike o el contrato con New Era Visionary Group.

De Xavi y Messi al tándem Deco-Flick

Las contundentes declaraciones de Xavi Hernández en 'La Vanguardia' marcaron el inicio del debate del 'Grupo Godó'. Laporta, "dolido" con el egarense, fue más fiel a su idiosincrasia que al lema de su candidatura, 'Defensem al Barça', y empezó al ataque. "Los hechos y Flick me dan la tranquilidad de tener la razón. Veía que con Xavi seguiríamos perdiendo. Me duele que se haya dejado utilizar para hacerme daño a mí y una persona de mi confianza como Alejandro Echevarría. Tanto él como Yuste defendieron la continuidad de Xavi incluso cuando era indefendible. Alejandro tiene una perfecta sintonía con Deco, es inteligente y valiente. Tiene una gran responsabilidad para resolver problemas", dijo el expresidente.

"Xavi ha hecho un acto de barcelonismo y valentía explicando la verdad", respondió un Font que rápidamente sacó a colación el nombre de Messi, otro de los puntos débiles de su rival: "Laporta decía en 2021 que Leo solo se quedaría si ganaba él y después se demostró que era el único que no tenía un plan. El Barça no es de un presidente, es de miles de aficionados. Romper relaciones por intereses personales con el mejor jugador de la historia, abriendo una herida en miles de barcelonistas, y querer cerrarla con una estatua es triste y decepcionante".

'Jan', visiblemente incómodo con todo lo relacionado con el astro argentino, recordó que también "proponemos hacerle un partido de homenaje cuando el estadio esté terminado". "Xavi me comentó a mediados de marzo de 2023 que Messi quería volver, pero Jorge Messi me dijo en mayo que tendría demasiada presión y que prefería ir a Miami", aclaró sobre el frustrado regreso del argentino dos años después de su salida. El exmáximo dirigente culé pasó de puntillas por el asunto para hacerse fuerza con las dos grandes figuras deportivas de su reciente mandato: Hansi Flick y Deco.

"Deco es el mejor director de la historia juntamente con Txiki Begiristain. Ha construido un equipo que enamora. No continuar con él es poner en riesgo el futuro de Flick, que ya ha dicho que no se sentirá cómodo sin Deco. Decir que Carles Planchart, Francesc Cos y Albert Puig saben más que Deco, Bojan y Alexanco es un insulto", opinó Laporta. "Lo que estás haciendo con Hansi es lo mismo que hiciste con Messi en 2021. Flick es un empleado del FC Barcelona y cumplirá su contrato como buen profesional que es", replicó Font. Ambos se pusieron de acuerdo, como mínimo, a la hora de hablar de posibles fichajes. "Deco tiene ganas de seguir trabajando y de hacer ajustes de cara a la próxima temporada", apuntó el primero; "¿Las posiciones a reforzar? Tenemos una plantilla de primerísimo nivel. Lo decidirá la dirección deportiva", añadió el segundo.

Las dudas con la operación de Vitor Roque

Aún en el bloque deportivo, el líder de 'Nosaltres' manifestó sus dudas alrededor de la operación de Vitor Roque. "Cuando todavía era agente de jugadores, Deco propuso el fichaje de Vitor Roque a Alemany y Cruyff, pero lo rechazaron por 'fair play'. Lo primero que hizo Deco cuando entró en la directiva fue ficharlo. En las cuentas del club se auditaron 30 millones de euros de pérdidas", denunció. "Lo fichamos por 30 millones de euros y lo hemos vendido por 25,5 más variables y nos hemos guardado un 20% de una futura venta. No mientas", protestó el expresidente.

Víctor Font anunció que en los próximos días explicará su proyecto para las secciones del Barça para resolver una situación que, desde su punto de vista, es muy preocupante. "La sección de baloncesto está 'trinchada', en el equipo femenino hay seis jugadoras que no saben si seguirán... La realidad es tozuda y no podemos inscribir a jugadores". Laporta sacó pecho de su gestión con el equipo femenino y recordó que "hemos ganado tres Copas de Europa y los últimos cinco Balones de Oro". "El mundo entero habla de ello y esto nos fortalece como institución", ensalzó.

La economía: herencia contra negocios subexplotados... y Darren Dein

En un primer debate en el que Laporta habló algo más, catalogó varias veces a su contrincante cómo "tecnócrata" y consideró "que el Barça no se puede llevar dentro de un ordenador", mientras que Font insistió en "pasar página de la judicialización" y criticó a su rival "por intentar tener el monopolio del Barça en el corazón", no hubo demasiado tiempo para tratar cuestiones económicas y sociales. Sobre la realidad financiera de la entidad, 'Jan' subrayó que "facturamos más de 1.000 millones de euros, tenemos récords históricos de patrocinios, de ventas mundiales en 'merchandising'". "Tenemos credibilidad financiera. No lo decimos nosotros, sino Morningstar, Deloitte y Transfermarkt", resumió.

"El expresidente ha sido incapaz de generar potencial con el negocio audiovisual y digital, que nos puede muchos frutos. Nosotros tenemos un plan diseñado por expertos que nos permitirá facturar 1.650 millones de euros y generemos beneficios. Esta junta ha tenido 1.000 millones de pérdidas en este mandato. Como no tenemos capacidad de sacar provecho de otras áreas, nos hemos asociado con el Congo, hemos ido a por los turistas y hemos perdido los valores fundacionales del club", criticó la cara visible de 'Nosaltres'. "No se puede negar que el club está en una fase de crecimiento. Ahora estamos respirando. Los 1.650 millones de los que hablas se conseguirán con los contratos que mi junta ha firmado, así como con el nuevo Spotify Camp Nou. Es el proyecto patrimonial más grande de la historia del club, que tendrá el 80% de capacidad para los socios", le respondió Laporta.

Sobre la comisión a Darren Dein por la renovación del acuerdo con Nike, Víctor Font explicó que "la mejor empresa de mediación lo habría hecho por medio millón de euros en vez de 50". "Aunque sea la mitad, 25 millones es regalar un dinero que nos hace falta", lamentó antes de proponer que "por obligación estatutaria, como hace el FC Porto, se detallen públicamente todo este tipo de pagos". "Todas las comisiones que hemos pagado estaban a precio de mercado. La transparencia tiene un límite si está regulada por cláusulas de confidencialidad. Con Nike tenemos el mejor contrato de equipamiento de la historia. Ambas partes decidimos que entrase Darren Dein porque las relaciones estaban rotas y en el juzgado. Había una oferta de Puma muy superior, hizo un trabajo excelente. Hemos recuperado el 'e-commerce', el 'branding', la expansión de tiendas por el mundo... Gracias a este trato pudimos inscribir a jugadores. No intentes ensuciar nuestro trabajo. Eres un 'mestretites de poca volada'. Haces demagogia y sumas manzanas con peras", se defendió el exmáximo dirigente blaugrana.

“Estás siguiendo a rajatabla la denuncia del socio”

Cuando Víctor Font pidió explicaciones a Laporta por el contrato con New Era Visionary Group, se vivió el momento más tenso del debate. "Estás siguiendo a rajatabla la denuncia de aquel socio, me hace pensar que estás detrás de suyo", contestó 'Jan'. "Es una empresa que compró los asientos VIP, algo que necesitábamos para inscribir a Olmo. Nos pagaron 28 millones para que se pudiera inscribir. Nos supimos mover en momentos de máxima dificultad. LaLiga y la RFEF se opusieron, pero fuimos al CSD y nos dio la razón. Son situaciones límite y hay que tener cierta audacia para poder lograr el objetivo", agregó sin dar más información sobre el hecho de que anunciaron a esta desconocida empresa como "líder mundial en conectividad e integraciones de infraestructuras".

El segundo candidato más votado en los comicios de 2021 acabó el cara a cara remarcando la importancia de rebajar la deuda para proteger el modelo de propiedad del Barça. "La única manera de proteger al club es que haga lo que hace 10 años que no consigue: generar beneficios. Así, pondremos dinero en el terreno de juego, pagaremos los proyectos sociales y devolveremos la deuda. Para minimizar el riesgo tenemos que blindarnos, aquí puede venir un presidente populista y hacer lo mismo que Florentino en el Madrid", sentenció.