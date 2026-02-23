Tensiones con la Junta Electoral del Barça

La precandidatura de Marc Ciria, ‘Moviment 42’ ya ha vivido algunos momentos de tensión con la Junta Electoral que debe procurar que el proceso discurra con normalidad y equidad para todos los precandidatos. De hecho, Ciria ha presentado ya denuncias por situaciones que considera no se ajustan a derecho.

La primera es que la Junta Electoral no permitió a los miembros de ‘Moviment 42’ consultar el censo electoral, mientras que la segunda tiene que ver con las carpas habilitadas en el Camp Nou durante el Barça-Levante para que pudieran recoger firmas de socios de cara a presentarlas el próximo 2 de marzo. El área legal de Ciria pidió una factura en la que se detallara el concepto de los 1.500 euros +IVA de cada una de las cuatro carpas solicitadas, pero la Junta Electoral se negó a ello.

Dudas con el papel de Enric Masip

También están estudiando presentar una tercera denuncia por lo que consideran una irregularidad con la presencia de Enric Masip en los actos electorales de Joan Laporta. Según consta en la precandidatura, una de las manos derechas de Laporta no ha pedido excedencia ni, según aseguran, el permiso no retribuido que sí habría pedido el director de comunicación, Gabriel Martínez. Masip, en ese sentido, seguiría cobrando del Barça al mismo tiempo que acompaña habitualmente y hace campaña por Joan Laporta.