Tensión en el Metropolitano con Raphinha y mensaje del brasileño para las semifinales: "La próxima, pa fuera"

Fueron momentos duros y complicados y Raphinha quiso arropar al equipo sobre el césped cuando hubo el pitido final y se confirmó la eliminación del Barça. El brasileño, baja importante por lesión, quiso estar en Madrid y salió a abrazar a sus compañeros mientras el Metropolitano estaba celebrando el pase a semifinales. Raphinha se quedó tiempo en el terreno de juego y hubo momentos de tensión ya que fue increpado desde el público. El brasileño no se amilanó y lanzó un claro mensaje a la grada augurando que el Atlético va a quedar eliminado en la próxima ronda ante el Arsenal.

A Raphinha se le vio crispado por lo que había ocurrido durante el partido y recibió toda clase de improperios. Fue entonces cuando el brasileño se dirigió al público con un claro gesto con las manos diciendo que en la próxima eliminatoria estarían en la calle. Y lo acompañó verbalmente afirmando que en semifinales "pa fuera". Lo repitió en varias ocasiones mirando a la grada mientras la tensión iba aumentando por momentos.

Raphinha estaba verdaderamente encendido porque entendía que el Atlético no había merecido pasar y lo verbalizó minutos después cuando quiso hablar en la zona mixta a pesar de que no jugó ninguno de los dos partidos de la eliminatoria. El brasileño ejerció de capitán, como lo viene haciendo toda la temporada, y dejó claro que les habían robado el partido y la eliminatoria con decisiones polémicas del árbitro que perjudicaron claramente al equipo.

Finalmente, Raphinha salió del terreno de juego sin querer hacer más sangre y decidió dar la espalda a una afición del Atlético que fue especialmente dura con el brasileño cuando salió al campo a consolar a sus compañeros. Raphinha se siente algo responsable de esta eliminación ya que cayó lesionado con Brasil en el momento decisivo de la temporada y ha sido una baja muy complicada de suplir para Flick en partidos de máxima exigencia. El brasileño tiene la espina clavada de no haber podido levantar una Champions con el Barça y desea seguir para intentarlo la próxima temporada, convencido de que esta plantilla tiene mucho recorrido.