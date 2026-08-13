Tensión con Cancelo: Inzaghi le aparta por falta de tono físico

Máxima tensión alrededor de Joao Cancelo y el Al Hilal. Hace solo una semana, el club árabe obligaba al lateral portugués a regresar a los entrenamientos ante la falta de acuerdo con el FC Barcelona para cerrar un hipotético traspaso del jugador. Un retorno inesperado al fútbol árabe para cumplir con el año de contrato que todavía tiene vigente tras finalizar el periodo de vacaciones asignado.

Pero lo sucedido en las últimas horas va un paso más allá. La liga de Arabia arranca y mañana el Al Hilal debe afrontar su primer partido contra el Al-Faisaly en el Kingdom Arena de Riad. Se esperaba con enorme expectación la primera convocatoria del técnico Simone Inzaghi. Y no ha defraudado.

Según fuentes del diario Al-Riyadiya, Inzaghi ha ordenado dejar fuera de la convocatoria a Joao Cancelo. El defensa no entra en los planes del entrenador que, por ahora, no lo quiere en dinámica competitiva con el equipo.

Estas mismas fuentes, señalan que Inzaghi ha descartado a Cancelo porque no lo ve con un tono físico adecuado para competir. Sorprende la decisión si tenemos en cuenta que el portugués lleva una semana ejercitándose con el equipo y se supone que sí debería haber adquirido un mínimo fondo físico que le permitiera entrar al menos en la lista de convocados.

De todas formas, son públicas las diferencias entre el técnico y el jugador, ya que hace meses el propio Inzaghi pidió al club que explorara el mercado para intentar colocar a un Cancelo que ya estaba desterrado al banquillo e incluso fuera de las convocatorias. Ahora se repite la historia, el luso sigue sin ganarse el cariño de Inzaghi mientras el desenlace de su futuro se prolonga mucho más de lo esperado.

En las últimas semanas, las negociaciones entre el Al Hilal y el FC Barcelona parecen haber entrado en punto muerto a la hora de gestionar el traspaso del lateral deseado por Hansi Flick. El club árabe sigue empecinado en reclamar 10 millones de euros para desprenderse del internacional portugués mientras que el Barça reclamaba una sensible rebaja de la cantidad y pedía explorar otras vías para encontrar soluciones más razonables.