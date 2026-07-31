Se tensa más la cuerda Ferran Torres-Barça: la Premier también entra en la puja

Ya no es solo el PSG o el Atlético de Madrid. Ferran Torres acumula propuestas en este mercado de verano y su situación se tensa un poco más a la espera de la decisión que tome un futbolista que, cada vez más, se hace imprescindible para el Barça. El Tottenham y el Arsenal estarían interesados en el futuro del futbolista, según varios medios ingleses y se sumarían a la puja por un jugador que acaba contrato en el 2027. El Barça ya ha dejado claro a su entorno que está en disposición de renovarle a partir del mes de septiembre y esperan no haber llegado tarde porque las ofertas que puede estar estudiando el futbolista son importantes.

Ferran se ha convertido en pieza codiciada de mercado por su situación contractual y por su excelente rendimiento a lo largo de la temporada, rubricado con un Mundial en el que ha acaparado todos los elogios. El delantero deberá tomar la gran decisión de su carrera profesional y se ha tomado su tiempo a pesar de que hay clubs como el PSG que necesitan una respuesta inmediata para seguir planificando. Ferran duda, pero su prioridad siempre había sido el Barça hasta la irrupción de clubs importantes en Europa.

El PSG parecía haber tomado la delantera irrumpiendo durante el Mundial para convencer al jugador. Los parisinos le tienen como prioridad en ataque y hasta Luis Enrique se sumó a la ofensiva para convencerle con una oferta económica y deportiva muy atractiva. Pese a todo, Ferran tiene claro que nadie le asegura la titularidad en París y el escenario en el Barça podría haber cambiado mucho si finalmente no se consigue el fichaje de un delantero. El club blaugrana sigue priorizando a Julián Álvarez, pero si la operación decae, la figura de Ferran emergería como gran opción para el '9'. En el entorno del jugador y al propio futbolista le ha molestado que, hasta ahora, el Barça no le haya priorizado a pesar de que su eficacia goleadora durante el pasado curso fue muy importante.

Esta indefinición ha provocado que clubs ingleses también estén tanteando su futuro. El Tottenham, uno de los clubs que más ha invertido este verano, busca desesperadamente delantero y tras el 'no' por Kroupi ha preguntado ya por la opción Ferran. El gran handicap de los londinenses es que no jugarán competición europea, por lo que su propuesta deportiva es la menos atractiva. La opción del Arsenal puede ganar enteros ya que no han conseguido que la puja por Vinicius vaya adelante y la opción Julián Álvarez parece que tampoco fructificará porque el Atlético es reacio a dejarle salir y el argentino no tiene en sus planes regresar a Inglaterra.

Todo está en manos de Ferran Torres en estos momentos. Será el propio jugador el que decida su futuro. Se lo ha ganado a pulso y en el Barça esperan convencerle tras la apuesta que realizaron por él fichándole del Manchester City. Hay una conversación pendiente y, ahora sí, los próximos díez días son decisivos ya que todo puede quedar listo justo antes de que deba reincorporarse a la disciplina blaugrana tras las vacaciones.