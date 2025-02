"No puede ser que tengamos más paciencia con los de fuera que con los jugadores de La Masia"

Albert Puig Ortoneda ha vuelto a Cambrils y aunque trabaja en diferentes proyectos deportivos ha bajado el ritmo respecto a los últimos años en los que trabajó como entrenador en Japón. En su pueblo natal nos atiende con una sonrisa y con la memoria fresca de los cuatro años (2010-14) que ejerció como coordinador del fútbol formativo del Barça.

Albert Puig siempre habla claro. No se esconde. Y lo hace sin tópicos ni prejuicios. Reivindica el trabajo que realizó con Guillermo Amor en la dirección del fútbol base blaugrana y reflexiona sobre la mirada que tienen los aficionados del Barça sobre sus jugadores.

Los casos de Iñaki Peña y Szczesny o Casadó y De Jong son solo la punta del iceberg. ¿Suelen valorarse más los fichajes que los jugadores formados en la cantera? Puig responde que "la paciencia la tenemos que tener con nuestros jugadores jóvenes que hemos formado en la Masia y en cambio a los fichajes que nos cuestan mucho dinero hay que exigirles un gran rendimiento".

Cuestionado sobre el caso de Ansu, Puig habla sobre el jugador que él fichó: "No olvidemos que ansu nos devolvió la sonrisa en un momento muy difícil y ahora tenemos que ayudarle, necesita tiempo y jugar y si hace falta que vaya cedido para que juegue ayudémosle".

Ansu está de vuelta / VICTOR SALGADO / SPO

El técnico de Cambrils reivindicó su paso por la cantera: "Los fichajes que realizamos en el fútbol base de aquella época si ahora vamos a transfermarkt y comprobamos su valor de mercado asciende a 500 millones, una cifra que multiplica por mucho la cantidad que se invirtió en la cantera, esto nos tiene que hacer pensar que nunca hemos de recortar en la base".

Albert Puig trabajó once años en La Masia y es el responsable de que Ansu Fati esté en el Barça / Archivo

Puig recordó que "cuando llegué vi que había que reforzar la apuesta por el fútbol-7 dominando todo el mercado catalán y apostando por técnicos que conocían bien todo el territorio".

Albert Puig lamenta que muchos de los jugadores de aquella época no hayan podido triunfar en el primer equipo: "Hay muchos casos pero el de Takefusa Kubo me parece destacable. Se dijo que era porque pedía un millón de euros pero seguro que hubieran habido fórmulas para no perder un jugadorazo como él".

En el caso del Barça atlètic, Albert Puig entiende que "estamos pagando el hecho de que muchos jugadores hayan dado un salto al primer equipo brutal y ahora es cuando hay que reponer el talento con una buena labor de la secretaría técnica".