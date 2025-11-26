FC BARCELONA
Tenaglia lo tiene claro: "Tenemos plantilla para pelear con el Barça"
El defensa del Alavés habló sobre sus posibilidades contra el conjunto catalán, al que se medirá este fin de semana
Pese al buen momento del Barça en LaLiga tras el Clásico, habiendo ganado tres partidos consecutivos (Elche por 3-1, Celta por 2-4 y 4-0 ante el Athletic en el regreso al Spotify Camp Nou), su próximo rival en la competición doméstica, el Alavés, se muestra positivo y cree en sus opciones de regresar de Barcelona con puntos.
Esta sensación puede extraerse de las declaraciones de Nahuel Tenaglia, lateral derecho y central del conjunto vasco, que compareció en Ibaia para analizar el partido del próximo sábado en la Ciudad Condal.
"Nos dejaremos la vida por volver de Barcelona con tres puntos"
El argentino expone que, pese a la diferencia que se puede apreciar entre FC Barcelona y el conjunto babazorro, no van a la Ciudad Condal exclusivamente a pasear: "Vamos a ir a hacer nuestro trabajo, a competir al 110% y a traernos un triunfo del estadio del Barcelona que sería muy lindo para nosotros". Preguntado por la diferencia de plantillas, el defensa de 29 años se mostró consciente de que "si les das una mínima ocasión, son muy contundentes", pero destacó que "hay que respetarlos fuera de la cancha, pero dentro somos 11 contra 11, tenemos que ir a defender lo nuestro y traer los tres puntos". No obstante, si destacó que, por los jugadores que tiene, "es uno de esos partidos en los que hay que dar un plus".
Sobre el calendario, reprodujo el discurso 'cholista': "Tenemos que ir partido a partido. Pensamos solo en el Barcelona y en hacer las cosas lo mejor posible, porque sabemos que es un gran rival, pero tenemos plantilla para pelea".
Su situación personal y la del Alavés
Más allá de comentar el partido ante el conjunto dirigido por Hansi Flick, el futbolista tuvo tiempo para hablar de uno de los principales puntos flojos de su club: "Nos ha faltado un poco de gol. Estamos trabajando en eso. Nos han marcado poco, pero tenemos que trabajar en lo defensivo e insistir en el gol que es lo que nos está faltando. Jugamos muy bien al fútbol, pero nos falta ese toque final que es el más importante".
Por último, también dedicó unas palabras a como ve su futuro en Mendizorroza: “Es un orgullo. Todavía me falta muchísimo. Le tengo mucho cariño a la ciudad y a la gente. El club que confió en mí cuando estaba en Argentina y trato de devolverlo dejando todo dentro del campo. Ojalá sean muchos más partidos defendiendo esta camiseta”.
