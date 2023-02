El 'acoso y derribo' de Ten Hag sobre una estrella del Barça: "Es un futbolista increíble..."

El técnico del Manchester United anduvo detrás de su compatriota todo el verano, pero no pudo cerrarlo "No lo sé, la verdad. Frenkie es un futbolista increíble para cualquier club. Tiene fortalezas únicas, si le tienes contigo, siempre tendrás un equipo mucho más fuerte".

Fue uno de los grandes culebrones del pasado verano. Erik Ten Hag fue detrás de Frenkie de Jong en un 'acoso y derribo' que no terminó en buen puerto. No hubo manera de convencer el centrocampista tulipán para que cambiara el Camp Nou por Old Trafford. Para que dejara el Manchester United por el FC Barcelona. Y en la rueda de prensa previa al partido de Europa League en el Camp Nou, cómo no, le han preguntado por ese asunto.

"No sé por qué no pudo convencerlo, la verdad. Frenkie es un futbolista increíble para cualquier club. Tiene fortalezas únicas, si le tienes contigo, siempre tendrás un equipo mucho más fuerte".

Acto seguido, el técnico de los 'red devils' sea ha deshecho en elogios (más aún) hacia su antiguo pupilo, con el que hizo historia en el Ajax en 2019. Llegaron a semifinales de Champions tras cargarse a Juventus o Real Madrid: "El equipo del 2019 fascinó y De Jong de los que más. Se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas aquí en España, jugando desde atrás. Fue un placer jugar con él".