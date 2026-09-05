Ten Hag frena al Barça por Ruud Nijstad: "Quiere seguir aquí"

El FC Barcelona siguió muy de cerca durante el último mercado de fichajes a Ruud Nijstad, una de las grandes promesas del fútbol neerlandés. Sin embargo, el FC Twente cerró la puerta a una posible salida del defensa, de solo 18 años, que continuará esta temporada en Enschede.

Erik ten Hag, actual director técnico del Twente, ha explicado en declaraciones a RTV Oost que el jugador nunca mostró intención alguna de abandonar el club pese al interés de varias entidades importantes.

"Hay muchísimo interés por Ruud de diferentes clubes muy grandes. Eso no es ningún secreto", reconoció Ten Hag.

El exentrenador del Manchester United, sin embargo, negó que Nijstad tratara de forzar un traspaso. "Él quiere quedarse aquí. No renovamos su contrato por casualidad. Quiere continuar aquí su camino, al menos durante esta temporada, tener éxito con nosotros y después ya veremos qué sucede", explicó.

Nijstad amplió el pasado mes de junio su contrato con el FC Twente hasta 2029, una renovación con la que el club neerlandés quiso blindar a una de las piezas con mayor proyección de su cantera.

Ruud Nijstad, del Twente, podría acabar como blaugrana / X

Durante el verano, el nombre del central estuvo especialmente relacionado con el Barcelona. El club azulgrana llegó a poner sobre la mesa una propuesta de alrededor de ocho millones de euros, pero el Twente rechazó la operación porque sus pretensiones económicas eran más elevadas.

Ten Hag se mantuvo firme y dejó claro desde el primer momento que el club no tenía intención de desprenderse del futbolista. La apuesta del Twente pasa por que Nijstad continúe creciendo esta temporada en el primer equipo antes de estudiar nuevamente su futuro.

El Barça, por tanto, tendrá que esperar si quiere volver a intentar en el futuro la incorporación de uno de los centrales jóvenes con mayor proyección del fútbol neerlandés. Quizás enero será una nueva oportunidad.