Ten Hag aprieta al United para fichar a De Jong en enero

El técnico del club inglés cree que Eriksen y Casemiro no ejercen su rol en el equipo Al holandés le falta calidad y espera convencer al blaugrana para que salga del Barça

El proyecto de Erik Ten Hag en el Manchester United no acaba de arrancar. El equipo está en la zona alta de la clasificación pero lejos del líder y está sufriendo mucho en los partidos. El técnico holandés considera que le falta calidad en el centro del campo y que los fichajes de Eriksen y Casemiro no lo van a solucionar ya que no ejercen el mismo rol de Frenkie de Jong en el terreno de juego. Es por ello que Ten Hag ha pedido un esfuerzo al United para que firme lo antes posible a De Jong, tal y como explica el 'Manchester Evening News'.

La idea de juego de Ten Hag es clara y, para ello, considera que Frenkie de Jong es el futbolista ideal para que el United acabe de dar un paso adelante. El entrenador esperaba que Eriksen aportada ese toque de calidad ante la imposibilidad de traer a De Jong, pero el jugador danés está ocupando otro espacio sobre el césped y el United está haciendo aguas en la creación y el dominio del juego, algo que Ten Hag considera innegociable para poder firmar una temporada entre la elite.

El principal problema no va a ser económico sino en convencer a De Jong para que salga del Barça. En verano, Ten Hag lo intentó todo tras llegar a un acuerdo de traspaso entre clubs, pero el internacional holandés no quiso salir del Camp Nou. Meses después las cosas pueden ser más fáciles porque De Jong no es titular indiscutible en el Barça y porque el equipo blaugrana está prácticamente eliminado de la Champions.

No hay duda que el United lo va a seguir intentando pero es probable que De Jong no quiera salir en enero a la espera de acontecimientos en el mercado de verano. Su prioridad sigue siendo seguir en el club blaugrana aunque podría recibir alguna oferta tentadora en lo deportivo y económico a partir de junio. Chelsea y Bayern están muy atentos.