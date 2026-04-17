Ten Cate, exentrenador del Barça: "Entrenábamos a solas con Ronaldinho en el Camp Nou por las tardes"

Han pasado dos décadas, pero el recuerdo de aquella noche en Chamartín sigue tan vivo como el primer día. Henk ten Cate (Amsterdam, 1954), la mano derecha y el contrapunto táctico de Frank Rijkaard en el banquillo del Barça entre 2003 y 2006, ha concedido una entrevista con RAC1 para conmemorar aquel 0-3 que cambió la historia de los Clásicos modernos. El neerlandés, quien define esos tres años en Barcelona como los mejores de su carrera profesional, ha aportado una visión humana y desconocida sobre cómo se gestionaba el talento más puro que, según sus palabras, ha pasado por el club: el de Ronaldinho Gaúcho.

La anécdota más impactante de la entrevista revela la singular gestión que requería el astro brasileño. Ten Cate, conocido por ser el "poli malo" del cuerpo técnico , confesó que cuando el '10' no se sentía con fuerzas para entrenar en la sesión matinal con el grupo, se activaba un plan alternativo de alto secreto. "A veces no quería entrenar por la mañana, pero yo le decía siempre: 'Vale, pero te vienes esta tarde conmigo, uno a uno, en el Camp Nou con las puertas cerradas'".

Tan Cate celebra el título de LaLiga 2005/06 / Guido Manuilo / EFE

Estas sesiones individuales eran fundamentales para que Ronaldinho mantuviera el tono físico necesario para exhibir su juego. Lo más sorprendente es que estos entrenamientos vespertinos se mantuvieron en la más absoluta confidencialidad durante años. "En ese tiempo, ninguno lo sabía", admitió el neerlandés. Para Ten Cate, ver trabajar a Ronaldinho era lo más parecido a un espectáculo de otro mundo: "A veces fue como estar en un circo con sus trucos... nunca he visto a un jugador tan dueño del balón. El balón y él eran uno solo".

La noche en que el Bernabéu se rindió

Sobre la exhibición del 0-3, Ten Cate recordó la incredulidad del banquillo ante la reacción de la grada madridista. "Normalmente, cuando juegas en el Bernabéu, el público grita palabras malas", explicó. Sin embargo, aquel día el odio se transformó en admiración, personificada en la famosa imagen de un padre y un hijo aplaudiendo la genialidad del rival.

Al ser preguntado por qué otros grandes, incluido Leo Messi, no recibieron un trato similar a pesar de sus múltiples exhibiciones en Madrid, Ten Cate fue tajante: "En ese momento, él fue el único que merecía un aplauso como este de todo el mundo". Aun así, lamentó que la cima de Ronaldinho fuera tan breve en comparación con la de Messi. El técnico atribuyó este hecho a la incapacidad del brasileño para equilibrar el deporte de élite con su vida personal: "Él estaba disfrutando también la vida fuera del deporte, y estos dos no son muy buenos juntos".

Mirando al presente, Ten Cate se mostró esperanzado con el rumbo del Barça bajo la dirección de Hansi Flick. Aunque rehuyó las comparaciones entre Lamine Yamal y Ronaldinho, advirtiendo que "nunca hay que comparar jugadores" porque cada uno tiene su especialidad , elogió el trabajo que se está realizando con la base joven del club. "Es un equipo joven con mucho talento y va a ser mucho mejor. Si el Barça se queda con estos jugadores, los próximos años serán espectaculares. Es el Barça del futuro".