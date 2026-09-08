El temporal amenaza al Barça: alerta por lluvias torrenciales

La jornada europea del Barça estará marcada este miércoles por la meteorología. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado un aviso de peligro 4 sobre 6 por intensidad de lluvia durante la mañana, con especial incidencia en el Baix Llobregat y el Barcelonès.

Las previsiones apuntan a precipitaciones torrenciales que podrían superar los 90 litros por metro cuadrado en tres horas, acompañadas de tormentas y con posibilidad de fenómenos de tiempo violento. La franja de mayor riesgo se concentra entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque el episodio podría prolongarse durante buena parte de la jornada.

Protección Civil, a través del CECAT, también ha lanzado una alerta ante la previsión de lluvias torrenciales hasta las 17:00 horas en el Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garraf y Vallès Occidental. El organismo ha recomendado evitar desplazamientos y no acercarse a ríos, rieras y barrancos, además de establecer restricciones en determinadas actividades. En caso de emergencia, recuerda que se debe llamar al 112.

Alerta de Protección Civil-CECAT / Protección Civil

El Juvenil A, en plena zona de alerta

El Juvenil A de Pol Planas será el primer equipo blaugrana que tendrá que lidiar con el temporal. El conjunto culé recibe al Feyenoord Sub-19 este miércoles a las 12:00 horas en el Estadi Johan Cruyff, en el estreno de ambos equipos en la UEFA Youth League.

El estadio, situado en Sant Joan Despí, se encuentra dentro de la zona afectada por el aviso meteorológico. El partido coincide prácticamente de lleno con la franja de mayor riesgo, por lo que la evolución de las condiciones meteorológicas será uno de los principales focos de atención durante las horas previas y durante el encuentro.

Las instalaciones están preparadas para afrontar episodios de lluvia, aunque la intensidad prevista podría complicar la logística y las condiciones del terreno de juego. La UEFA, los delegados de ambos equipos y los responsables del estadio deberán seguir de cerca la situación para garantizar que se cumplen todas las condiciones de seguridad.

El Spotify Camp Nou afrontará el gran examen por la tarde

La situación será diferente con el primer equipo. El Barça se enfrentará al Feyenoord a las 18:45 horas, cuando, según las previsiones actuales, el episodio más intenso ya habrá quedado atrás y la situación meteorológica habrá mejorado considerablemente.

El Spotify Camp Nou visto desde el aire el 17 de agosto de 2026 / SPORT

El partido, en principio, no debería verse comprometido por la lluvia. La gran incógnita estará en el estado del terreno de juego después del fuerte aguacero de la mañana.

El césped del Spotify Camp Nou afrontará una auténtica prueba de estrés. Una acumulación de agua tan elevada en un periodo de tiempo tan corto pondrá a prueba la capacidad del sistema de drenaje del estadio. Los operarios tendrán varias horas para trabajar sobre el terreno y dejarlo en las mejores condiciones posibles antes del encuentro.

El objetivo será que el césped presente unas condiciones óptimas y permita que el balón circule con normalidad. El temporal pondrá así a prueba no solo la organización de la jornada europea del Barça, sino también la capacidad de sus instalaciones para responder ante un episodio de lluvia de máxima intensidad.