Temporada nueva, mismo VAR: Hernández Hernández la vuelve a liar con el penalti

Incomprensible el VAR en el Ciutat de Valencia. Hernández Hernández fue protagonista claro en la primera parte del Levante - FC Barcelona por la última acción del encuentro en la que señalo un penalti muy riguroso a favor de los 'granotas'.

El Barça no estaba jugando su mejor encuentro y ya estaba perdiendo tras el gol de Iván Romero, pero en la última jugada multiplicaron su desventaja. Los locales recuperaron la pelota y salieron rápido en una contra peligrosa, pero por suerte, Balde llegó para evitar el mano a mano.

El rechace le volvió a caer al Levante y Morales remató a portería, pero otra vez el lateral culé lo despejó a córner. Parecía que el colegiado iba a pitar el final incluso sin dejar el saque de esquina (ya se superaba el tiempo añadido) pero no, el VAR lo llamó para indicar penalti. Surrealista.

Jorge Figueroa Vázquez, el árbitro del VAR lo avisó por un toque en el brazo de Balde. El contacto existe, pero el jugador azulgrana se está haciendo pequeño recogiendo el brazo y además, se estaba girando. A pesar de todos estos indicativos de que no debería ser penalti, Hernández Hernández no dudo y en menos de 10 segundo tuvo clara su decisión. Morales no perdonó y envió el segundo a la red.

Pero las redes explotaron recordando una jugada bastante más flagrante en el último clásico de Liga. Aquel penalti claro de Tchouameni que nadie entendió como no se pitó, pues bien, el árbitro en esa ocasión era el mismo Hernández Hernández. En aquella ocasión fue al VAR y no indicó penalti a pesar de que el madridista ni escondía la mano, ni estaba de espaldas, pero hoy no. Un cambio de criterio incomprensible aún más con todos los cambios que quisieron explicar desde el Comité de Árbitros.

Este colegiado ya es un habitual en estas acciones polémicas, en 2017 no dio un gol a Luis Suárez en el Villamarín que entró por varios centímetros. Con ese tanto, el Barça hubiese podido pelear esa Liga en las últimas jornadas.