La temporada de Marc Casadó

El nombre de Marc Casadó ha sido uno de los más comentados durante el último mercado de fichajes. Ante la división de opiniones que surgió este verano sobre una posible salida, su futuro fue fruto de varias especulaciones. SIn embargo, la operación que realmente adquirió mayor fuerza fue la que situaba a Fermín en la órbita del Chelsea, lo que terminó por dejar la continuidad de Casadó en un escenario mucho más firme y estable.

El centrocampista afronta el curso con una motivación extra. Más allá de los entrenamientos en la Ciutat Esportiva, dedica horas adicionales por su cuenta y es de los primeros en presentarse cuando las sesiones son voluntarias, demostrando un compromiso que va más allá de lo exigido. Su carácter competitivo y profesional le ha permitido sobreponerse a un verano cargado de rumores. Durante ese periodo, mantuvo una charla con Deco en la que el director deportivo fue claro. El Barça, pese al ruido mediático del exterior, no tenía intención de venderlo. Es cierto que había miembros de la comisión deportiva que optaban por su venta para solventar la limitante situación económica, pero ese no era el deseo del director deportivo. Aun así, el ruido no fue sencillo de digerir, aunque Casadó supo manejarlo con la madurez y serenidad que le caracterizan.

Más culé que el escudo

Lo cierto es que el jugador nunca valoró marcharse por decisión propia. Se ha criado en La Masia y entiende que, si algún día debe salir, será porque el club así lo decide. Para él, vestir la camiseta azulgrana es un orgullo y una responsabilidad que no está dispuesto a abandonar a la ligera. De hecho, fue uno de los más afectados tras la dura derrota del Barça Atlètic en Córdoba que frustró el ascenso a Segunda División, un reflejo de su vínculo emocional con el proyecto.

Su trayectoria reciente avala su importancia en el vestuario y en el terreno de juego. La pasada temporada fue uno de los protagonistas del brillante inicio de curso y jugó un papel clave en la brutal semana en la que el Barça derrotó a Bayern y Real Madrid. Ahora, con la posibilidad de un cambio en la gestión de su carrera profesional que podría producirse en unas semanas, su deseo sigue intacto, y no es otro que consolidarse en el club que le ha formado. Solo en el caso de que en enero se viera con muy pocos minutos y ante ofertas de peso podría valorar un cambio de rumbo. Pero ahora no es momento de pensar en ello dado que su presente está plenamente enfocado en dar lo mejor en cada entrenamiento y en ganarse un papel importante en la temporada.